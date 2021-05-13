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ПСЖ предложил Орье четырёхлетний контракт

13 мая 2021, 13:10

ПСЖ предложил четырехлетний контракт защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье, сообщает Foot Mercato.

Четыре года назад парижане продали правого защитника лондонскому клубу за 23 миллиона фунтов, но теперь, как сообщает источник, хотели бы вернуть Орье в клуб.

По информации источника, «Тоттенхэм» готов продать Сержа всего за 10 миллионов фунтов стерлингов. Контракт игрока со «шпорами» действует до лета 2022 года.

Ранее появлялась информация об интересе к Орье со стороны «Реала».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
13 мая в 14:06
Опять этого безмозглого чела возвращают... Абсолютно тупой и бездарный игрок.

Не знаю кто там заправляет трансферами в Париже, но эти люди точно не страдают от избытка интеллекта.. Все эти кереры, ерреры, баккеры, икарди и кины... И прочий хлам, вместо того чтобы купить хотя бы одного классного полузаща с созидательной игрой..
drug01
drug01
13 мая в 13:30
Отлично надо соглашаться
Мaлик
Мaлик
13 мая в 13:12
Предложение достойное...посмотрим на результат
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