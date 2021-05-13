ПСЖ предложил Орье четырёхлетний контракт

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13 мая 2021, 13:10

ПСЖ предложил четырехлетний контракт защитнику «Тоттенхэма» , сообщает Foot Mercato.

Четыре года назад парижане продали правого защитника лондонскому клубу за 23 миллиона фунтов, но теперь, как сообщает источник, хотели бы вернуть Орье в клуб.

По информации источника, «Тоттенхэм» готов продать Сержа всего за 10 миллионов фунтов стерлингов. Контракт игрока со «шпорами» действует до лета 2022 года.

Ранее появлялась информация об интересе к Орье со стороны «Реала».