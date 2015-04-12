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Ротенберг: «Свою игру комментировать не буду»

12 апреля 2015, 22:45
 Защитник «Динамо» Борис Ротенберг поделился впечатлениями после победы над «Мордовией».

- Проводим матчи в последнее время каждые четыре дня, команда подустала. Согласен, что во втором тайме нить игры мы потеряли. Свою игру комментировать не буду. Я всегда стараюсь, выкладываюсь, а оценивать — это не мое дело. Тренер решает, сколько мне играть. Что же касается названного вами эпизода, то, конечно, я должен был забивать.
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