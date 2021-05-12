Игроков избивали фанаты, а теперь они чемпионы впервые за 19 лет. Сенсация от родного клуба Роналду

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вчера, 19:10

После длиннющей паузы «Спортинг» на вершине и идет на рекорд.

2002 год. «Спортинг» с Жарделом – чемпионы

Ансу Фати или Захаряна не было на свете, когда «львы» праздновали предыдущее чемпионство. Зато на пике формы был Марио Жардел – бразильский форвард забил 42 мяча, взял «Золотую бутсу». Случилось это в год, когда «Золотой мяч» достался бразильцу Роналдо после великолепного ЧМ -2002. Лигу чемпионов выиграл «Реал» — создали тот самый удар Зидана после паса Роберта Карлоса в матче против «Байера».

В 2002-м году не существовало ни одной из самых популярных социальных сетей, «Фейсбук» основали через два года. Чемпионом России стал «Локомотив», в Англии победил «Арсенал», в Испании – «Валенсия», а Кубок УЕФА достался «Фейеноорду». Хорошо продавались пластинки Шакиры, Эминема и Аврил Лавин. Народ смотрел вторые части «Властелина колец» и «Гарри Поттера».

На экранах «Ледниковый период», а «Оскар» отдают фильму «Игры разума». Как видите из отсылок, «Спортинг» очень давно не выигрывал чемпионское звание. В 2002-м году юный тренер Моуриньо работал первый сезон в «Порту», и лишь через год поднимется на вершину в Португалии, а через два неожиданно покорит Лигу чемпионов.

2018 год. Футболистов избили фанаты «львов»

Пока «львы» взяли паузу, у «Порту» набралось 11 титулов, у «Бенфики» — 7. А «Спортинг» шесть раз был вторым, в том числе в 2016-м. «Спортинг» пытался свергнуть «Бенфику» пару лет назад, ведь перехватил у «орлов» Жорже Жезуса. Возрастной наставник со скандалом сменил клуб, но Руй Витория – будущий тренер «Спартака», продолжил собирать для «Бенфики» чемпионства. А вот «львы» дошли до нападений фанатов на игроков.

«Порту» воспользовался ситуацией на поле – стал чемпионом в 2018-м, «Бенфика» после нулевой ничьей со «львами» пошла в ЛЧ , тогда как «Спортингу» осталось третье место. Причина неудач с опытным Жорже Жезусом на поверхности – клубом управлял баламут. Бруну де Карвалью отличался эксцентричностью и броскими заявлениями, но работать не умел. Довел клуб до гражданской войны.

После поражения от «Маритиму» 1:2 фанаты атаковали Руя Патрисиу и Вильяма Карвалью на стоянке, но вмешалась охрана. Затем около 50 людей в масках ворвались на базу клуба, Дост, Мишич, Батталья и Акунья были избиты. Также досталось физиотерапевту, помощнику тренера и тогда 63-летнему Жорже Жезусу. А дальше начались большие разборки.

Президента клуба подозревали в организации нападения. Так это или нет – неизвестно, но де Карвалью ушел в отставку. В прошлом году пять нападавших приговорили к пяти годам лишения свободы, другим выдали условный приговор. А бывшего босса оправдали – суд не нашел прямой связи, хотя обвинение на ней настаивало, подозревали некоего Мустафу.

Разумеется, футболисты после такого разбежались – Дост залечил разбитую голову и ушел в «Айнтрахт», Желсон и Адриен Силва — в «Монако», Карвалью – в «Бетис». Из состава тех времен остались только защитник Коатес и хавбек Палинья. Всего за три года ушло 27 человек. В том числе Думбия, который пришел в «Спортинг» в январе три года назад.

2020 год. Потеря Фернандеша им не помешала

Не все покинули команду сразу после нападения, уходили постепенно. Но уже через год «Спортинг» потерял ключевого и самого талантливого футболиста – Бруну выбрал МЮ . Были сомнения насчет адаптации, но Бруну заиграл, а до этого верой и правдой служил «Спортингу», забивая в чемпионате и Лиге Европы. Хотя бы один центр стабильности в клубе, где тренер Михайлович проработал 9 дней.

В итоге суд отдал нынешнему наставнику «Болоньи» три миллиона евро компенсации за тот странный контракт длительностью 9 дней. Вместо Михайловича пробовали двух специалистов из Португалии и Нидерландов, а в итоге остановились на кандидатуре Рубена Аморима. Далеко не все поняли тот финт, ведь бывший хавбек сборной Португалии лишь несколько месяцев поработал в «Браге».

35-летний тогда тренер выиграл Кубок Лиги у «Порту», одерживал победы в чемпионате, поэтому руководители «Спортинга» бросились на сенсацию. Не прогадали, хотя фанаты изначально разозлились – Аморим девять лет отдал «Бенфике», был воспитанников вражеского клуба. Казалось, что без Фернандеша и опытного тренера команда обречена.

Руководство ругали – за Аморима отдали «Браге» 10 млн евро компенсации (и это за человека, что провел 13 матчей в роли главного тренера «Браги», но не имел нужной лицензии УЕФА , поэтому формально наняли главным другого). Фанатам казалось, что «Спортинг» снова будет жертвой плохого менеджмента.

2021 год. Осталось 2 игры до рекорда всех времен

В чемпионате Португалии новый король – «Спортинг» за два тура до конца завоевал титул. «Львы» одержали 25 побед, 7 раз сыграли вничью и ни разу не проиграли. Если сумеют устоять после празднования титула против «Бенфики» и «Маритиму», то поставят рекорд для сезонов с 18 участниками – ни «орлы», ни «драконы» ранее сезон без поражений в новом формате не проходили.

Последний раз непобедимый чемпион в Португалии случился в 1973-м году, когда «Бенфика» одержала 28 побед и 2 раза сыграла вничью. Но в те времена «Порту» и «Спортинг» переживали не лучшие времена, а в турнире было всего 16 участников. Результаты «Спортинга» впечатляют, ведь в Португалии за всю историю лишь дважды был непобедимый чемпион – оба раза «орлы».

В новом «Спортинге» заправляет (кроме тренера Аморима) Педро Гонсалвеш – 22-летний хавбек забил 18 мячей, делит первую строчку в списке лучших снайперов лиги. Капитан Коатес добавил 5 мячей, а 18-летний Нуно Мендеш растет и дорожает на глазах. Вендел отыграл лишь один матч до перехода в «Зенит», но потерю и Бруну, и человека, что его подменял, «львы» пережили. Помогли им Жоау Мариу – бывший игрок «Локомотива», и Нету – экс-защитник «Зенита».

Роналду поздравил родной клуб с долгожданным титулом. Сейчас ищет себе команду, где сможет еще года два получать царские деньги. Покинет «Ювентус», если Аньелли сохранит Пирло, а Криштиану потеряет связь с самой командой. И Неймар неслучайно забросил удочку – заговорил о желании сыграть с португальцем. А вот дальше у Роналду останется время на очень красивый жест – перебраться в «Спортинг» и завершить карьеру дома.

Оттуда хоть в 40 лет можно ездить на матчи сборной Португалии, улучшая голевой рекорд. В школе клуба может учиться Криштиану-младший, а семья будет ближе к любимой Мадейре, где живет мама футболиста. Так что чемпионство «Спортинга» — праздник для всех фанатов и редчайшее событие, и одновременно – намек на будущее. Успешные «львы» заинтересуют Роналду через пару лет.