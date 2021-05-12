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Игроков избивали фанаты, а теперь они чемпионы впервые за 19 лет. Сенсация от родного клуба Роналду

вчера, 19:10
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После длиннющей паузы «Спортинг» на вершине и идет на рекорд.

2002 год. «Спортинг» с Жарделом – чемпионы

Ансу Фати или Захаряна не было на свете, когда «львы» праздновали предыдущее чемпионство. Зато на пике формы был Марио Жардел – бразильский форвард забил 42 мяча, взял «Золотую бутсу». Случилось это в год, когда «Золотой мяч» достался бразильцу Роналдо после великолепного ЧМ-2002. Лигу чемпионов выиграл «Реал» — создали тот самый удар Зидана после паса Роберта Карлоса в матче против «Байера».

В 2002-м году не существовало ни одной из самых популярных социальных сетей, «Фейсбук» основали через два года. Чемпионом России стал «Локомотив», в Англии победил «Арсенал», в Испании – «Валенсия», а Кубок УЕФА достался «Фейеноорду». Хорошо продавались пластинки Шакиры, Эминема и Аврил Лавин. Народ смотрел вторые части «Властелина колец» и «Гарри Поттера».

На экранах «Ледниковый период», а «Оскар» отдают фильму «Игры разума». Как видите из отсылок, «Спортинг» очень давно не выигрывал чемпионское звание. В 2002-м году юный тренер Моуриньо работал первый сезон в «Порту», и лишь через год поднимется на вершину в Португалии, а через два неожиданно покорит Лигу чемпионов.

2018 год. Футболистов избили фанаты «львов»

Пока «львы» взяли паузу, у «Порту» набралось 11 титулов, у «Бенфики» — 7. А «Спортинг» шесть раз был вторым, в том числе в 2016-м. «Спортинг» пытался свергнуть «Бенфику» пару лет назад, ведь перехватил у «орлов» Жорже Жезуса. Возрастной наставник со скандалом сменил клуб, но Руй Витория – будущий тренер «Спартака», продолжил собирать для «Бенфики» чемпионства. А вот «львы» дошли до нападений фанатов на игроков.

«Порту» воспользовался ситуацией на поле – стал чемпионом в 2018-м, «Бенфика» после нулевой ничьей со «львами» пошла в ЛЧ, тогда как «Спортингу» осталось третье место. Причина неудач с опытным Жорже Жезусом на поверхности – клубом управлял баламут. Бруну де Карвалью отличался эксцентричностью и броскими заявлениями, но работать не умел. Довел клуб до гражданской войны.

После поражения от «Маритиму» 1:2 фанаты атаковали Руя Патрисиу и Вильяма Карвалью на стоянке, но вмешалась охрана. Затем около 50 людей в масках ворвались на базу клуба, Дост, Мишич, Батталья и Акунья были избиты. Также досталось физиотерапевту, помощнику тренера и тогда 63-летнему Жорже Жезусу. А дальше начались большие разборки.

Президента клуба подозревали в организации нападения. Так это или нет – неизвестно, но де Карвалью ушел в отставку. В прошлом году пять нападавших приговорили к пяти годам лишения свободы, другим выдали условный приговор. А бывшего босса оправдали – суд не нашел прямой связи, хотя обвинение на ней настаивало, подозревали некоего Мустафу.

Разумеется, футболисты после такого разбежались – Дост залечил разбитую голову и ушел в «Айнтрахт», Желсон и Адриен Силва — в «Монако», Карвалью – в «Бетис». Из состава тех времен остались только защитник Коатес и хавбек Палинья. Всего за три года ушло 27 человек. В том числе Думбия, который пришел в «Спортинг» в январе три года назад.

2020 год. Потеря Фернандеша им не помешала

Не все покинули команду сразу после нападения, уходили постепенно. Но уже через год «Спортинг» потерял ключевого и самого талантливого футболиста – Бруну выбрал МЮ. Были сомнения насчет адаптации, но Бруну заиграл, а до этого верой и правдой служил «Спортингу», забивая в чемпионате и Лиге Европы. Хотя бы один центр стабильности в клубе, где тренер Михайлович проработал 9 дней.

В итоге суд отдал нынешнему наставнику «Болоньи» три миллиона евро компенсации за тот странный контракт длительностью 9 дней. Вместо Михайловича пробовали двух специалистов из Португалии и Нидерландов, а в итоге остановились на кандидатуре Рубена Аморима. Далеко не все поняли тот финт, ведь бывший хавбек сборной Португалии лишь несколько месяцев поработал в «Браге».

35-летний тогда тренер выиграл Кубок Лиги у «Порту», одерживал победы в чемпионате, поэтому руководители «Спортинга» бросились на сенсацию. Не прогадали, хотя фанаты изначально разозлились – Аморим девять лет отдал «Бенфике», был воспитанников вражеского клуба. Казалось, что без Фернандеша и опытного тренера команда обречена.

Руководство ругали – за Аморима отдали «Браге» 10 млн евро компенсации (и это за человека, что провел 13 матчей в роли главного тренера «Браги», но не имел нужной лицензии УЕФА, поэтому формально наняли главным другого). Фанатам казалось, что «Спортинг» снова будет жертвой плохого менеджмента.

2021 год. Осталось 2 игры до рекорда всех времен

В чемпионате Португалии новый король – «Спортинг» за два тура до конца завоевал титул. «Львы» одержали 25 побед, 7 раз сыграли вничью и ни разу не проиграли. Если сумеют устоять после празднования титула против «Бенфики» и «Маритиму», то поставят рекорд для сезонов с 18 участниками – ни «орлы», ни «драконы» ранее сезон без поражений в новом формате не проходили.

Последний раз непобедимый чемпион в Португалии случился в 1973-м году, когда «Бенфика» одержала 28 побед и 2 раза сыграла вничью. Но в те времена «Порту» и «Спортинг» переживали не лучшие времена, а в турнире было всего 16 участников. Результаты «Спортинга» впечатляют, ведь в Португалии за всю историю лишь дважды был непобедимый чемпион – оба раза «орлы».

В новом «Спортинге» заправляет (кроме тренера Аморима) Педро Гонсалвеш – 22-летний хавбек забил 18 мячей, делит первую строчку в списке лучших снайперов лиги. Капитан Коатес добавил 5 мячей, а 18-летний Нуно Мендеш растет и дорожает на глазах. Вендел отыграл лишь один матч до перехода в «Зенит», но потерю и Бруну, и человека, что его подменял, «львы» пережили. Помогли им Жоау Мариу – бывший игрок «Локомотива», и Нету – экс-защитник «Зенита».

Роналду поздравил родной клуб с долгожданным титулом. Сейчас ищет себе команду, где сможет еще года два получать царские деньги. Покинет «Ювентус», если Аньелли сохранит Пирло, а Криштиану потеряет связь с самой командой. И Неймар неслучайно забросил удочку – заговорил о желании сыграть с португальцем. А вот дальше у Роналду останется время на очень красивый жест – перебраться в «Спортинг» и завершить карьеру дома.

Оттуда хоть в 40 лет можно ездить на матчи сборной Португалии, улучшая голевой рекорд. В школе клуба может учиться Криштиану-младший, а семья будет ближе к любимой Мадейре, где живет мама футболиста. Так что чемпионство «Спортинга» — праздник для всех фанатов и редчайшее событие, и одновременно – намек на будущее. Успешные «львы» заинтересуют Роналду через пару лет.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 21:35
молодцы, с золотом, заслужили!
KUDE9IR
KUDE9IR
вчера в 20:40
А куда Олег пропал?Надеюсь с ним всё в порядке.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 20:18
Вот что пиз..юль животворящий делает аххах
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 19:58
Спортинг семпре так кажется. Спортинг потенциальный гранд европейского футбола. Также Порту и Бенфика, если бы не денежный вопрос.
DXTK
DXTK
вчера в 19:35, ред.
Какое отношение Пеналду имеет к данному успеху, просто его впихнули, чтобы пристарелого нарцисса не забыли? Спортинг до него и после него выиграл Титул, а он выиграл супер кубок сидя на скамейке запасных, в том Спортинге блистал такой футболист как Марио Жардел ( которого Сколари почему то не взял на ЧМ 2002), но фаны Кристины кричат что это трофей, уже тогда, он брал награды сидя на пятой точке, когда за него партнеры тащат, впрочем как и на евро 16 в финале. Думаю Спортингу такие легенды ненужны. и Возращать данный груз под названием Роналду не нужно, пускай едет в китай или МЛС, тем более клуб его ЗП не потянет.
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