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«Реал» предлагает Лаутаро зарплату вдвое больше, чем он получает в «Интере»

14 мая 2021, 23:22

«Интер» может продать нападающего Лаутаро Мартинеса, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в клубе.

Как сообщается, одним из претендентов на подписание аргентинца является «Реал». Мадридский клуб готов предложить футболисту контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон, что в два раза больше, чем форвард получает в «Интере». Кроме того, «Реал» может заплатить за трансфер Лаутаро 90 млн евро, а также вычтет сумму, которую «Интер» всё ещё должен «сливочным» за переход Ашрафа Хакими.

Напомним, что ещё одним претендентом на Лаутаро Мартинеса является «Атлетико».

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
15 мая в 11:10
Реал реально с ума сходит, да не стоит так разбрасываться деньгами оО
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
15 мая в 08:45
Да чушь это .Агент хочет с Атлетико больше бабок выбить ,вот и бросает вбросы
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ youtomee (раскрыть)
15 мая в 06:37
никто и не говорил что клуб разорится, Перес говорил только то что клубы потеряли много денег!
youtomee
youtomee
15 мая в 00:48, ред.
это те, кто должен разориться в ближайшее время, по словам Переса?
Ironigor
Ironigor
15 мая в 00:16
Откуда такие деньги 💰, откуда такая точная информация о цифрах ??? Вообще не верю в такие бред новости из ниоткуда !!!
VeniaminS
VeniaminS
14 мая в 23:25
надо соглашаться
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