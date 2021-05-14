«Реал» предлагает Лаутаро зарплату вдвое больше, чем он получает в «Интере»

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14 мая 2021, 23:22

«Интер» может продать нападающего , чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в клубе.

Как сообщается, одним из претендентов на подписание аргентинца является «Реал». Мадридский клуб готов предложить футболисту контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон, что в два раза больше, чем форвард получает в «Интере». Кроме того, «Реал» может заплатить за трансфер Лаутаро 90 млн евро, а также вычтет сумму, которую «Интер» всё ещё должен «сливочным» за переход .

Напомним, что ещё одним претендентом на Лаутаро Мартинеса является «Атлетико».