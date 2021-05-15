Дзюба: «„Локомотив“ — самый неудобный соперник для „Зенита“»

Нападающий «Зенита» , отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, высказался о соперничестве «сине-бело-голубых» с «Локомотивом».

«Локомотив» — самый неудобный соперник для нас среди всех команд РПЛ . Это действительно так. При этом не могу сказать, что «Локомотив» — главный раздражитель для нас. Самый большой раздражитель — это всё-таки «Спартак».

Помню обидное поражение от «Локомотива» в Суперкубке, когда мы выигрывали, но в итоге проиграли им 2:3. Они нам тогда пощёчину дали. Сейчас снова будем играть с ними за Суперкубок. Постоянное столкновение — это интересно.

Думаю, это последнее поражение от нас со счётом 1:6 они будут помнить долго. И захотят нам отомстить. Нам нужно быть к этому готовыми. Как бы в обраточку не прилетело.