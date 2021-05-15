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Дзюба: «„Локомотив“ — самый неудобный соперник для „Зенита“»

15 мая 2021, 03:21

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, высказался о соперничестве «сине-бело-голубых» с «Локомотивом».

«Локомотив» — самый неудобный соперник для нас среди всех команд РПЛ. Это действительно так. При этом не могу сказать, что «Локомотив» — главный раздражитель для нас. Самый большой раздражитель — это всё-таки «Спартак».

Помню обидное поражение от «Локомотива» в Суперкубке, когда мы выигрывали, но в итоге проиграли им 2:3. Они нам тогда пощёчину дали. Сейчас снова будем играть с ними за Суперкубок. Постоянное столкновение — это интересно.

Думаю, это последнее поражение от нас со счётом 1:6 они будут помнить долго. И захотят нам отомстить. Нам нужно быть к этому готовыми. Как бы в обраточку не прилетело.

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Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 09:41
Да ладно...Раз все четыре возможных титула у "Зенита" в сезоне не склеились,то Митрофан МедвеДюков просто обязан два обеспечить! Иначе ведь император республики может опять в воздух крикнуть:"Почему ГАЗПРОМ такие деньги на футбольный клуб тратит???". Ведь всё равно страшно,пусть и в предыдущий раз этот грозный рык предсказуемо остался без последствий.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Аксинья (раскрыть)
15 мая в 08:37
Брюгге тоже постарался
Shustriy
Shustriy
15 мая в 08:35
Зато самые удобные для Зенита спартак и цска, который год одаривают Зенит очками без сопротивления.
mor57
mor57 ответ ДАША Д (раскрыть)
15 мая в 07:41
ахмат как команда-НИОЧЕМ..
очень грубо всегда играют,но поганое больше то что судейки откровенно ссыт честно судить против них (особенно дома)...и не только в играх с Зенитом....
ДАША Д
ДАША Д
15 мая в 06:28
Всегда Ахмат был самым неудобным соперником.
Аксинья
Аксинья
15 мая в 04:58
А я что самый неудобный это фк "Лейпциг" судя по статистике личных встреч))
Gahi
Gahi
15 мая в 03:47
Последний трофей который осталось разыграть, так кто же поставит финальную точку и выиграет второй трофей 🏆 сезона 2020-2021 розыгрыша. 
drug01
drug01
15 мая в 03:47
Будем ждать результат
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