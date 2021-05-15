Зидан сообщил игрокам о намерении покинуть «Реал» перед матчем с «Севильей»

1621111101

15 мая 2021, 23:38

Главный тренер «Реала» принял решение покинуть мадридский клуб после окончания нынешнего сезона.

Французский специалист физически и морально устал от работы в «Реале». Его позиция не изменится, даже если «сливочные» выиграют чемпионат Испании.

Зидан сообщил футболистам мадридского клуба о своём решении в раздевалке перед матчем 35-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:2), который состоялся 9 мая.