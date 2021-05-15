Зидан сообщил игрокам о намерении покинуть «Реал» перед матчем с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский клуб после окончания нынешнего сезона.
Французский специалист физически и морально устал от работы в «Реале». Его позиция не изменится, даже если «сливочные» выиграют чемпионат Испании.
Зидан сообщил футболистам мадридского клуба о своём решении в раздевалке перед матчем 35-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:2), который состоялся 9 мая.
Понять очень даже можно их всех. Но невозможно угодить всем...
Понять очень даже можно их всех. Но невозможно угодить всем...
Продав Роналду, Родригеса, Йовича и отдав в аренду инертного Бейла, Реал приобрёл им на замену юнца Родриго и Азара который оказался ещё менее полезней Бейла.
Да Реал кого-то приобретал, больше продавал. Но состав не усилил. Всё так и держится на старой гвардии.
Продав Роналду, Родригеса, Йовича и отдав в аренду инертного Бейла, Реал приобрёл им на замену юнца Родриго и Азара который оказался ещё менее полезней Бейла.
Да Реал кого-то приобретал, больше продавал. Но состав не усилил. Всё так и держится на старой гвардии.
А прошлым летом все клубы были вынуждены отказаться от громких покупок из за пандемии. В этом нет вины Переса.
Кто же знал, что Азар и Йович провалятся полностью..
Менди неплохо заиграл
А прошлым летом все клубы были вынуждены отказаться от громких покупок из за пандемии. В этом нет вины Переса.
Кто же знал, что Азар и Йович провалятся полностью..
Менди неплохо заиграл
Последние сезона три четыре Перес занимался всем кроме усиления и развития клуба, думаю пора ему заняться своей непосредственной обязанностью. Как это сделать Зидану? Уйти с должности главного тренера. Подписывая нового, Пересу придется идти ему на встречу.
Последние сезона три четыре Перес занимался всем кроме усиления и развития клуба, думаю пора ему заняться своей непосредственной обязанностью. Как это сделать Зидану? Уйти с должности главного тренера. Подписывая нового, Пересу придется идти ему на встречу.