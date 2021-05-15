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Зидан сообщил игрокам о намерении покинуть «Реал» перед матчем с «Севильей»

15 мая 2021, 23:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский клуб после окончания нынешнего сезона.

Французский специалист физически и морально устал от работы в «Реале». Его позиция не изменится, даже если «сливочные» выиграют чемпионат Испании.

Зидан сообщил футболистам мадридского клуба о своём решении в раздевалке перед матчем 35-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:2), который состоялся 9 мая.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:12
Уберут Лысого и назначат Рауля и Реал начнёт возрождаться!
Hamman
Hamman ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 10:27
Я о том что Зидан возвращался под конкретные обещания, которые по факту не были выполнены. Недовольных много в клубе. Игроки испанцы считающие что заслуживают гораздо больше игрового времени только из-за того что у них есть испанский паспорт. Некоторые легенды клуба желающие почаще попадать в старт и обновить получше контракт.
Понять очень даже можно их всех. Но невозможно угодить всем...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:53
Возможно поспешил Зидан.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:38
Обычно такие вещи после игры говорят.
swed27
swed27
вчера в 05:33
Реал осиротел. Кто возглавит королевский клуб? Если Ливерпуль уволит Клоппа то это будет идеальный кандидат
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:26
Главное вовремя)))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 04:33
А кто сейчас по другому то живет(имея ввиду клубы)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Никто из за пандемии не тратит больших денег!!!!!!!!!!!!!!!!Тут то Перес как раз таки не причем!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hamman
Hamman ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 02:46, ред.
На кого именно потратились? Или я что-то пропустил, но я не помню чтобы Реал приобрёл кого-нибудь для усиления основного состава. Надеюсь ты не про Одриосолу? Родриго всё ещё сыроват и это больше задел на будущее. Менди и Милитао единственные кто заиграл, да и то это произошло только из-за травм основных защитников.
Продав Роналду, Родригеса, Йовича и отдав в аренду инертного Бейла, Реал приобрёл им на замену юнца Родриго и Азара который оказался ещё менее полезней Бейла.
Да Реал кого-то приобретал, больше продавал. Но состав не усилил. Всё так и держится на старой гвардии.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 02:20
Реал до карантина нормально же потратился..
А прошлым летом все клубы были вынуждены отказаться от громких покупок из за пандемии. В этом нет вины Переса.
Кто же знал, что Азар и Йович провалятся полностью..
Менди неплохо заиграл
Hamman
Hamman
вчера в 02:16, ред.
Думаю только от одного мог устать Зидан. От Переса. А точнее от не выполненных обещаний. После провальных назначений Лопетеги и Солари, возвращая Зидана президент обещал полную поддержку, необходимые трансферы. По факту получилось что необходимого усиления Зидан так и не дождался. Неудачи команды естественно ложатся на плечи главного тренера, а президент как будто не при делах. Так что я абсолютно понимаю Зинедина. Реал он любит. Реал для него родной клуб. Но позволить выставлять себя виновником неудач тоже не может.
Последние сезона три четыре Перес занимался всем кроме усиления и развития клуба, думаю пора ему заняться своей непосредственной обязанностью. Как это сделать Зидану? Уйти с должности главного тренера. Подписывая нового, Пересу придется идти ему на встречу.
ABir
ABir
вчера в 00:33
Возможно это откровение косвенно сказалось на результате матча
Scouse 82
Scouse 82 ответ David Young (раскрыть)
15 мая в 23:47, ред.
Ок, я вас понял.
sv_1969
sv_1969
15 мая в 23:43
В Зенит парень собрался)))
beefs
beefs
15 мая в 23:42
это должно было случиться...
dimagas2
dimagas2
15 мая в 23:42
УЕСКА
УЕСКА
15 мая в 23:41
В ПСЖ наверное собирается.
David Young
David Young ответ Scouse 82 (раскрыть)
15 мая в 23:41
Здравствуйте. Дело в том что ваш комментарий являлся флудом. Жаль что вы случайно отправили не то что хотели, но факт нарушения был. Будьте, пожалуйста, осторожнее.
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