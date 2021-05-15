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Зидан — о будущем: «Иногда вас не должно быть в клубе для общего блага»

15 мая 2021, 17:19

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб после окончания нынешнего сезона.

Я не знаю, что произойдет в будущем. Я здесь, и у нас завтра матч [с «Атлетиком»]. Всё может случиться, потому что это «Реал». Я делаю всё возможное для этого клуба.

Однажды может наступить момент, когда возникнут потребности в переменах для всеобщего блага. Бывают моменты, когда вам нужно быть в клубе, и времена, когда вас не должно там быть, но это для всеобщего блага. Мы не знаем, что произойдёт через два или три года.

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15 мая Комментарии17
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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ vastudio (раскрыть)
15 мая в 19:58
По чём же купил Перес 3 ЛЧ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
15 мая в 19:57
Если бы Перес действительно не вложил труда с нужными людьми, то да, Зизу и половину бы не выиграл.
Triem
Triem
15 мая в 19:39
Очень интеллигентно сливается! Молодец!
ABir
ABir
15 мая в 19:31
Зидан ещё и философ!
Incredulous
Incredulous ответ vastudio (раскрыть)
15 мая в 18:58
Конечно знает, сколько сил и труда было вложено, чтобы сотворить такое. Но это никогда не понять адептам секты "Перес всё купил".
David Young
David Young
15 мая в 18:55
Мудрые слова, Зинедин.
vastudio
vastudio
15 мая в 18:49
Ну он-то знает цену трём кубкам в ЛЧ))))
Ironigor
Ironigor
15 мая в 17:46
Надо остаться !!! От добра, добра не ищут !!!
Hamman
Hamman
15 мая в 17:40
Надеюсь последняя фраза была с намёком - через два или три года..
shlomo
shlomo
15 мая в 17:22
Ну что все правильно говорит
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