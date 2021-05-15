Зидан — о будущем: «Иногда вас не должно быть в клубе для общего блага»

Главный тренер «Реала» отреагировал на слухи о том, что он может покинуть мадридский клуб после окончания нынешнего сезона.

Я не знаю, что произойдет в будущем. Я здесь, и у нас завтра матч [с «Атлетиком»]. Всё может случиться, потому что это «Реал». Я делаю всё возможное для этого клуба.

Однажды может наступить момент, когда возникнут потребности в переменах для всеобщего блага. Бывают моменты, когда вам нужно быть в клубе, и времена, когда вас не должно там быть, но это для всеобщего блага. Мы не знаем, что произойдёт через два или три года.