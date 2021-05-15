Артета сохранит пост главного тренера «Арсенала»

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15 мая 2021, 14:04

По данным источника, «Арсенал» не намерен увольнять главного тренера команды .

Сообщается, что руководство клуба в данный момент обсуждает с испанским специалистом стратегию на предстоящее летнее трансферное окно.

Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года.

Ранее ходили слухи, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в «Арсенале».