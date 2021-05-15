Артета сохранит пост главного тренера «Арсенала»

По данным источника, «Арсенал» не намерен увольнять главного тренера команды Микеля Артету.
Сообщается, что руководство клуба в данный момент обсуждает с испанским специалистом стратегию на предстоящее летнее трансферное окно.
Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года.
Ранее ходили слухи, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в «Арсенале».
Сливаемся в этом сезоне АПЛ, чтоб на следующий сезон никакие "ненужные матчи" в виде еврокубков не отвлекали команду, которая будет всех крушить в АПЛ И большими домонирующими шагами будет идти к чемпионству АПЛ
Сливаемся в этом сезоне АПЛ, чтоб на следующий сезон никакие "ненужные матчи" в виде еврокубков не отвлекали команду, которая будет всех крушить в АПЛ И большими домонирующими шагами будет идти к чемпионству АПЛ