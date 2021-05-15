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Артета сохранит пост главного тренера «Арсенала»

15 мая 2021, 14:04

По данным источника, «Арсенал» не намерен увольнять главного тренера команды Микеля Артету.

Сообщается, что руководство клуба в данный момент обсуждает с испанским специалистом стратегию на предстоящее летнее трансферное окно.

Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года.

Ранее ходили слухи, что нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в «Арсенале».

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15 мая Комментарии17
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Все комментарии
Тристан
Тристан ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 10:38
Не раскисай, Арсенал еще блеснет.
Nazi
Nazi
вчера в 00:38
Вот теперь совсем другое дело! Я сам корил во всех постах Арсена за то что держит на плаву клуб и дает зарабатывать подонку кронке исключительно своими усилиями и без помощи этого американского подонка-нахлебника..

Но тут есть одна загвоздка, Венгер любил Арсенал так, как никто другой. И вложил в него свою душу. А болелы вывесили венгераут, а не кронкеаут. А теперь получили по заслугам тандем кронке-артеры, с чем я их и поздравляю.

А мне лично уже все равно, я любил футбол Венгера, которого уже нет и не будет. Теперь совсем другой футбол, бегать как лошадь и не давать играть другим :)

Это уже просто ностальгия :) Ты то меня поймешь...
Тристан
Тристан ответ Nazi (раскрыть)
15 мая в 21:39
Не буду оспаривать твое видение Арсенала, постараюсь немного раскрыть поднаготную Венгеровского Арсенала. С 90-х вице-президент «Арсенала» великий Дэвид Дин активно менял Арсенал, пригласил Венгера, подписал Патрика Виейра, Коло Туре, Сеска Фабрегаса, Робина ван Перси и еще многих легенд. На моем аватаре, как ты заметил, человек, которого в 1995 Дин привез из Милана в Арсенала. Анри тоже его заслуга.
Примерно 10 лет назад он вынужденно покинул Арсенал, с тех пор катимся вниз по наклонной. Поэтому я и сказал, что Венгеру и нужно было уходить тогда же, а не пытаться подстроиться под Кроенке, став удобным бухгалтером для скупого американца. Чем этот союз закончился мы с тобой видим сегодня.
Nazi
Nazi ответ Тристан (раскрыть)
15 мая в 19:34
Нет дорогой человек, мне не надоело. Просто потому, что Венгер создал тот Арсенал, который любили все, а кто не любил восхищался и смотрел во все глаза.

А фанаты махали венгераутами :) И я не фанат Арсена, он мне не родственник :) Я фанат игры, которую он исповедовал. И этот стиль не могли исполнить те кадры, которыми он располагал последние годы, потому что кронке всех продавал, или не хотел платить высокие зп. А вся вина легла на Венгера.

С тех пор, как его выгнали. я не смотрел ни одного матча команды полностью, краем глаза, потому что смотреть ЭТО невозможно. А при Арсене, смотреть Арсенал можно было всегда. Все двадцать лет, и я не пропустил ни одного матча. И даже после проигрышей оставалось чувство удовольствия, что посмотрел футбол.

И последнее, у тебя на аватаре Бергкамп :) У Венгера был футболист такого калибра в последние несколько лет? Хоть один? Или он их сам продавал и покупал холдингов и джак? Что давали тем и играл..
ЮЗИК
ЮЗИК
15 мая в 17:38
Жизнь покажет кто оказался прав
Loko best
Loko best ответ Тристан (раскрыть)
15 мая в 16:52
Хоть и не считаю ничего плохого,помню времена Анри,Пиреса,Виера и тд.,но с вами по поводу Венгера в корне не согласен.
Тристан
Тристан ответ Nazi (раскрыть)
15 мая в 16:10
Тебе не надоело больше года пишешь одно и тоже. Фанат Венгера, молодец, но будь объективен. Именно дед запустил механизм разложения Арсенала, когда его скупая философия, а не жадность Кроенке, способствовала уходу лидеров золотой молодежи Сеска, Насри, РВП, Глеба, Сонга и пр. арсенальских талантов. После этого он опять же изменил себе, начал покупать готовых звезд а-ля Озил, по мне, стал метаться и запаниковал. Уйти ему надо было раньше на десяток лет, тогда не было бы нынешних проблем у Арсенала. Я прекрасно понимаю, дело не в Артете, он выше головы прыгнуть не может, тупой середняк, так нужно дать ему возможность развалить все, что связывает Арсенал с Венгером. Верю, он это сможет сделать.
Тристан
Тристан
15 мая в 16:03
Прекрасная новость. Артета еще не до конца исполнил свое предназначение - постучать об дно получилось, теперь осталось его пробить.
Василий 50
Василий 50
15 мая в 15:47
Артека, как Карпин, умеет ездить по ушам
Imrebellion
Imrebellion
15 мая в 15:35
Была "Философия" Ван Гала, теперь "Доминация" Артеты?)
Nazi
Nazi
15 мая в 15:17
Прекрасно, кронке и артета это дуэт мечты :) Свинья и тупица :)

Я очень рад за болельщиков Арсенала, которые реально заслужили этот тандем во главе их любимого клуба.
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
15 мая в 15:11
.
A.S.A
A.S.A
15 мая в 15:06
Микель Доминаторович смог убедить руководство в том, что все идет по плану...
Сливаемся в этом сезоне АПЛ, чтоб на следующий сезон никакие "ненужные матчи" в виде еврокубков не отвлекали команду, которая будет всех крушить в АПЛ И большими домонирующими шагами будет идти к чемпионству АПЛ
Ozabot
Ozabot
15 мая в 15:03
При Артете у «Арсенала» появились яйца. Побед может и стало меньше, но сейчас их игру намного интереснее смотреть, плюс есть ощущение, что команда будет расти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 15:01
Новый сезон будет лучьше!
vastudio
vastudio
15 мая в 14:54
Примите мои сочувствия))))
allemz
allemz
15 мая в 14:14
Первый тренер в истории клуба, прививший команде дух беспощадных доминаторов. Такие тренеры всегда нарасхват
hаrut
hаrut
15 мая в 14:08
Ну если приняли такое решение, то неверное все всех устраивает
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