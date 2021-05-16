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Петржела: «„Спартак“ не пройдёт в групповой этап Лиги чемпионов»

вчера, 20:52

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвёл итоги сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» провёл очередной достойный сезон и ожидаемо стал чемпионом. Это самая лучшая команда в России на данный момент. Не хочу расстраивать остальных, но ближайшие пять лет побеждать в РПЛ будет один лишь «Зенит». Но не стоит забывать, что команда петербургская команда провалилась в Лиге чемпионов. Это была катастрофа! Надеюсь, на этот раз Семак лучше подготовит команду и «Зенит» в новом сезоне выступит удачнее.

Видел, что Дзюба оформил покер в матче с «Тамбовом» Артём — лучший бомбардир, но не могу назвать его лучшим нападающим в России. Один из лучших — да, но точно не лучший.

«Спартак» всё же занял второе лигочемпионское место. Для России выход «Локомотива» в Лигу чемпионов смотрелся предпочтительнее. Ждал, что выйдут именно они. Что касается «Спартака», команда очень слабо выглядит на уровне «Зенита». Им будет очень тяжело даже в квалификации Лиги чемпионов. Они провалятся. Конечно, многое зависит от соперников, но мой прогноз: «Спартак» не пройдёт в групповой этап. В команду приходит новый тренер, поэтому вряд ли стоит ожидать чудес.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
сегодня в 18:34, ред.
    memphis
    memphis
    сегодня в 07:12
    После этих слов Дзюба пошел снимать стресс в костюме Дэдпула
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Представь себе, мы хотим , чтобы госфинансирование ушло из профессионального футбола. Кстати ПФК ЦСКА - акционерное общество и государству в лице ВЭБ принадлежит около 60% акций. Остальные у Гинера , USM ( Усманов) и ИКС-холдинг. Если клуб хочет существовать без госфинансирования, то надо выкупать оставшиеся акции у государства , либо сокращать бюджет на 60 %. Другого пути нет. Иначе футбол, сидя на шее у государства, совсем разучится зарабатывать и будет в Европе как Зенит. А Зенит, Локо, Динамо ( 100% госклубы) надо продавать. На них всегда будут покупатели. Миллер не бедный, купит Зенит подешевке и будет играть на старости лет. Так же и все остальные продать частникам, а , если не купят - банкротить. Научить плавать можно, лишь толкнув в воду - быстро и надежно. Или поплывет, или потонет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 23:49
    Зенит, Динамо, Локо - 100% госфинансироаание.Спартак Сочи, Краснодар - частные. Остальные смешанные с разной долей государства
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 23:31
    интересно кто в этом году попадет нашему чемпиену ,по ходу лафа кончилась
    хотя все равно что из первой корзины что из четвертой ,все равно четвертые
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 23:23
    А в каком турнире цска будет играть не подскажешь.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:48
    Забавно, как вы изгалялись на ветке Ахмат-Спартак, а в итоге Спартак на 2 месте, а цска вне Еврокубков и с проигрышем Динамо. Бумеранг вернулся в полном объеме!

    Спартак и квалификации - не друзья.
    Лично я не рассчитываю, что выйдем в группе ЛЧ (это будет чудом). Плюс в том, что поиграем в группе ЛЕ уже точно. А как поиграем - покажет только время.
    BDA8181
    BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:43
    У нас 98процентов содержит государство, а вы хотите чтоб государство отказалось,смешно!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:39
    А вроде как новость про Спартак? Ты же сам был противником перевода стрелок на другую команду. Я что обижаться то? И Петржела и большинство юзеров опираются на многолетнюю статистику " участия" Спартака и в ЛЧ , и в ЛЕ. И невольно всплывают до боли знакомые названия... Брага, Рапид....
    Кстати, когда будет новость про ЦСКА я с удовольствием позубоскалю. Футбол же игра всего лишь, что обижаться то?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Пожалуйста, будь внимателен. Я сказал, что государство не должно финансировать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол. А разве профессиональные команды играют на детских площадках?
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:35
    Властимил Петржела говоря всё это, глубоко в душе ревнительно относиться к успехам своей  бывшей команде Зенит и тем более Спартака. Каждый тренер всегда хочет оставаться лучшим среди тех кто пришёл после него и возглавил бывшую команду. Зенит в этот раз должен выступить более успешно в Лиги Чемпионов и выйти из группы при условии что в клубе останется Азмун, все игроки команды стали больше понимать друг друга на поле и задача руководства оставить игроков хотя бы ещё на один год. А для Спартака нужен прежде всего тренер обладающий менталитетом как у Томаса Тухеля, который за короткое время может поставить игру и помочь игрокам правильно найти своё игровое место на поле и раскрыть свои возможности. Будем надеяться что команды достойно подготовится и соответственно выступят более успешно в Лиги Чемпионов в новом цикле. Удачи 
    BDA8181
    BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:34
    Ха-ха-ха))) А что разве по программе Газпрома во дворах великой Московий не делаются спорт площадки или футбольные площадки?! Бела,беда)) может хватит все для белокаменной?!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Газпром госкорпорация, а государство должно поддерживать футбол во всей стране, а не в одном городе, или совсем уйти от финансирования профессионального футбола. Всё просто
    ABir
    ABir
    вчера в 22:20
    Очень многие астрологи типа Петржелы на старте чемпионата тоже прогнозировали Спартаку борьбу за 6-7 места. И где сейчас эти предсказатели. Так что чеху лучше предсказывать погоду, там шансов больше угадать
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Твой цска ни в ЛЧ, ни в ЛЕ, ни даже в Лигу Конференций не попал, так что отдыхайте )))
    makkie
    makkie
    вчера в 22:14
    Радимов, Боярский, Орлов, Петржела... а еще называют Спартак сектантами.
    На себя бы сперва посмотрели, крикуны. А какой сильный Зенит в ЛЧ (нет) мы наглядно смотрим несколько лет подряд. Одни фиаско!

    А обыгрывать Тамбовы и Сочи - невелико достижение!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 22:06
    ЦСКА вылетел еще ДО первой игры!)
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 22:05
    А с каких пор это стало волновать чешских пенсионеров?!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:03
    Это ёжику понятно, они вылетят сразу после первой игры.
    BDA8181
    BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Уважаемый, вы такие фразы кидаете на общественность что может поделитесь своими знаниями?! Я вот не знаю как ещё может клуб показать всей стране что чемпионат ущербен. А вы можете иначе это преподнести?! Или доказать что кто где то что сделал не так в Газпроме?!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:34
    "Короткие шахматы"-это описанные и собранные в книге Мацукевича 555 дебютных ошибок.Чаще всего такие партии возникают вследствии ошибочного хода в начале партии или проведения удачной шахматной ловушки. Как правило, короткие партии заканчиваются матом или полным разгромом и большими материальными потерями ,после чего остается только сдать партию.
    НО АРНОЛЬДЫЧ НЕ СДАЁТСЯ!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Блиц , ты имеешь в виду. Я думаю дело даже до второго отборочного раунда не дойдет. Все завершится быстро.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:26
    Похоже что так оно и будет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:25
    "Не хочу расстраивать остальных, но ближайшие пять лет побеждать в РПЛ будет один лишь «Зенит"
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257446/petrzhela-vlastimil-zenit
    Пан Властимил не знает хорошую русскую поговорку. " От сумы и тюрьмы не зарекайся" Пока Газпром на плаву и Миллер на свободе Зенит тоже будет на плаву. Это называется финансовая устойчивость. А футбольной устойчивости у Зенита нет совсем. Состав купленный, руководство РФС свое .
    ULTRASteam
    ULTRASteam
    вчера в 21:24
    Спам с ноаым тренером ждет перестройка тем более под результат чемпионства о котором грезят, выйти в группу лч им точно не светит если только федотова не поставить судить их в квалификации)))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:23
    С нетерпением жду "Спартак" в ЛЧ,все последние туры болел за них! Так люблю их яркие "короткие шахматы"!
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:20
    Квалификацию тем более в ЛЧ пройти всегда сложнее, чем занять последнее место в группе)...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:14
    Федун мечтает в юбилейный год выиграть РПЛ! Так что, скорее всего, на ЛЧ СпаМ забьёт, исходя из поговорки о погни за двумя зайцами...
    ошалевший
    ошалевший
    вчера в 21:14
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:13
      Чехам сейчас лучше помолчать...
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