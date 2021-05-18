В «Гремио» подтвердили слухи о вероятном подписании Дугласа Косты

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, на правах аренды выступающий за «Баварию», скорее всего, перейдёт в «Гремио».
Вице-президент бразильского клуба Маркос Херрманн подтвердил слухи о переговорах с 30-летним хавбеком.
Переговоры идут. «Ювентус» официально разрешил нам заключить сделку с игроком. Мы ждём документы, которые должны прибыть во вторник или среду. У нас достаточно времени, чтобы зарегистрировать игрока до закрытия трансферного окна. Мы настроены оптимистично.
Отмечается, что «Гремио» уже согласовал с Костой контракт на срок от двух с половиной до трёх лет.