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В «Гремио» подтвердили слухи о вероятном подписании Дугласа Косты

18 мая 2021, 04:51

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, на правах аренды выступающий за «Баварию», скорее всего, перейдёт в «Гремио».

Вице-президент бразильского клуба Маркос Херрманн подтвердил слухи о переговорах с 30-летним хавбеком.

Переговоры идут. «Ювентус» официально разрешил нам заключить сделку с игроком. Мы ждём документы, которые должны прибыть во вторник или среду. У нас достаточно времени, чтобы зарегистрировать игрока до закрытия трансферного окна. Мы настроены оптимистично.

Отмечается, что «Гремио» уже согласовал с Костой контракт на срок от двух с половиной до трёх лет.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 06:58
Доигрывать уже поедет.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 мая в 06:29
пусть возвращается. Хороший игрок
sv_1969
sv_1969
18 мая в 05:20
Ну и хорошо
ОПС
ОПС
18 мая в 04:54
Все так и будет.
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