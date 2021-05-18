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Ротенберг подтвердил, что Заболотный переходит в ЦСКА

18 мая 2021, 13:57

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что нападающий Антон Заболотный перейдёт в ЦСКА.

Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остается, а кто самовольно ушел, даже не предупредив меня. Речь идет об Антоне Заболотном — я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.

Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА. Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали.

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112910415
112910415
26 мая в 09:08
удивление никак не покидает ...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Caniggia (раскрыть)
19 мая в 05:11
И что же дает этот статус?Прямо здесь и сейчас Сочи в ЕК,а ЦСКА нет и не факт,что будут там в следующем году с тренером без опыта и без сильных футболистов в составе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 23:01
У нас такой же Соболев, забивает с пенальти и левые асисты отдает, но Тедеско сильнее Олича
25процентный клоун
25процентный клоун ответ andrefino13 (раскрыть)
18 мая в 22:59
Сочи будет... недолго
25процентный клоун
25процентный клоун
18 мая в 22:59
Армейцы поют диферам6заболотному))))
andrefino13
andrefino13
18 мая в 21:19
Ещё мало кто понимает, что Сочи будет прогрессировать, и сегодня, выход в евро осень, это только начало. Фишт должен приносить доход, и заинтересованно в этом государство. Ну а Заболотный рванул в Москву, деньги есть, ума не надо.
Шуnя771
Шуnя771 ответ 1bear (раскрыть)
18 мая в 21:19
Однозначно усилятся...
Шуnя771
Шуnя771
18 мая в 21:17
Как тонко Сочи избавились от Заболотного, видать большие планы у южан на Европу...
Вопрос один, кто причалит на место "ушедшего на повышение"!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
18 мая в 21:02
Патриотизм - это, конечно, хорошо и вызывает уважение, но не думаю, что Антон перешёл к армейцам из-за этого чувства. Время сейчас такое, что патриотизм не в почёте, а век футболиста короток и необходимо зарабатывать деньги "на старость". Каждый сам выбирает себе дорогу к финишу, и на это Заболотный имеет полное право.
gentlewolf
gentlewolf
18 мая в 21:00
Во во, коням еще Маркова надо вытащить из второго Краснодара, глядишь и кубок возьмут:)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
18 мая в 20:43
Рондон - это просто увалень на поле. Два из четырех забил с пенальти, ассисты - это чистая случайность, ни какой осмысленности в его действиях не было. Пока он играл , команда с его участием не провела ни одной контратаки , потому как зацепиться за мяч в центре поля он не может. Дриблинг на нуле, скорость вообще отсутствует. Да если вспомнить сколько он не забил , то вывод напрашивается один - расставание.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
18 мая в 20:41
Антон выбрал клуб в котором начинал свою футбольную карьеру. И это главное.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 мая в 20:04
Спросить бы у самого Антона, почему он вместо еврокубка в составе "Сочи" выбрал армейцев. Или главный тренер последних гарантировал ему постоянное место в составе ? Скорее всего, дело в повышенной зарплате, иначе смысла в переходе я не вижу. Или что-то личное...
Absinthe3
Absinthe3
18 мая в 19:54
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    18 мая в 19:26
    Команда вышла в еврокубки, его там прёт, а он уходит из команды.....!!
    blitz
    blitz
    18 мая в 19:24
    Значит Заболотный точно будет в ЦСКА.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    18 мая в 19:03, ред.
    Заболотный сделал правильный выбор! А как у него получится в ЦСКА время покажет.
    Удачи Антону!
    Хиромант
    Хиромант
    18 мая в 18:46, ред.
    Да Заболотный по стилю игры (да и по фактуре) похож на Дзюбу, но:!!!

    У Заболотного нет "игры на команду", а только "команда играет на него", т.е. слабоват в подыгрыше и в "ассистах"...

    Зато у Заболотного есть то, чего не хватает Дзюбе. Скорость. И он её включает не только в игре на опережение возле чужой штрафной, но и на протяжении почти всего матча. Даже если игра не идёт, даже если команда проигрывает - Антон не сдаётся.

    А Дзюба из 90 минут - минут 60-70 ходит по полю пешком (что в клубе, что в сборной) - смотреть противно... А если игра у команды не пошла - очень редко "упирается", (хотя он как капитан и должен показывать пример и вдохновлять команду), а вместо этого просто "пасётся" в центральном круге.

    Рондон сыграл маловато матчей, и сравнивать Заболотного с ним не очень корректно...
    1-я конная
    1-я конная ответ oncha (раскрыть)
    18 мая в 18:31
    Согласен. Лучше - только переход Заболотного в Зенит. Ну и трансфер Сутормина
    Супервайзер
    Супервайзер
    18 мая в 18:11
    Вопрос: "В каком клубе не играл Заболотный?"
    Ответ: "В Спартаке"))
    Gahi
    Gahi
    18 мая в 18:03
    Вагер Лав в Кайрате, а Заболотный в ЦСКА, манекен готов тестировать игрока в новой команде.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    18 мая в 17:44
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 мая в 17:42
    Ничем он не лучше Рондона, ну разве только тем что на 2 года моложе! Даже статистика подтвердит! У Рондона в 10-и играх (из них 90 минут отыграл лишь дважды) 4 гола и 2 ассиста, у Заболотного в 27-и играх 9 голов (2 из них Ростовской детворе!) и 3 ассиста!
    Vector-B B
    Vector-B B
    18 мая в 17:20
    Печаль ,беда,смех читая коменты сокерчан. Как возносят карикатурного игрока к 29 годам забивший около 40 мячей в высшей лиги)
    Mi6
    Mi6
    18 мая в 16:58
    Бездарная работа Гинера и Бабаева приводит вот к таким переходам
    oncha
    oncha
    18 мая в 16:52
    Это лучшее приобретение цска за последнее столетие.
    DAD81
    DAD81
    18 мая в 16:48
    Да блин. Две недели тишина была по поводу этого перехода. Я уже выдохнул. И вот опять. Надеюсь, в ЦСКА всё же появится нападающий, а не Заболотный.
    particular
    particular ответ ЛОСЬ РОГАТЫЙ (раскрыть)
    18 мая в 16:29
    Вряд ли будут рукоплескания и восторженный рёв торсиды 😉
    Звездой он стал в Тосно... Там бы и оставался...
    1bear
    1bear
    18 мая в 16:26
    ...а Сочи,простите,собирается усиливаться к еврокубку,или опять болельщиков ожидает разочарование ???
    particular
    particular
    18 мая в 16:26
    Приобретения клуба, в последнее время, всё больше настораживают...
    Вместо выверенных сделок появилась тенденция к непредсказуемости и непоследовательности...
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