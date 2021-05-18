Ротенберг подтвердил, что Заболотный переходит в ЦСКА

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что нападающий перейдёт в ЦСКА .

Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остается, а кто самовольно ушел, даже не предупредив меня. Речь идет об Антоне Заболотном — я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.