Ротенберг подтвердил, что Заболотный переходит в ЦСКА

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что нападающий Антон Заболотный перейдёт в ЦСКА.
Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остается, а кто самовольно ушел, даже не предупредив меня. Речь идет об Антоне Заболотном — я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.
Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА. Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали.
Всем здоровья.
Всем здоровья.