Н. Заболотный: «Хотелось бы, чтобы „Сочи“ развивался постепенно»

Голкипер «Сочи» подвел итоги для своей команды.

Мы заняли хорошее место — пятое. Попали в еврокубки. Это то, к чему мы стремились на протяжении последнего полугода, когда поняли, что можем за что-то бороться.

Какие теперь цели и задачи на следующий сезон? Не буду говорить никаких громких слов. Могу сказать только так: хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно. Он так и делает, собственно говоря. Хочется, чтобы и дальше продолжал. С самого своего создания «Сочи» движется поступательно. Даже с тех времён, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошедшем чемпионате.