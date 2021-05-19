Н. Заболотный: «Хотелось бы, чтобы „Сочи“ развивался постепенно»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный подвел итоги для своей команды.
Мы заняли хорошее место — пятое. Попали в еврокубки. Это то, к чему мы стремились на протяжении последнего полугода, когда поняли, что можем за что-то бороться.
Какие теперь цели и задачи на следующий сезон? Не буду говорить никаких громких слов. Могу сказать только так: хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно. Он так и делает, собственно говоря. Хочется, чтобы и дальше продолжал. С самого своего создания «Сочи» движется поступательно. Даже с тех времён, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошедшем чемпионате.
Это точно Заболотный говорит ??
Это точно Заболотный говорит ??
Всем здоровья.
Всем здоровья.