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Н. Заболотный: «Хотелось бы, чтобы „Сочи“ развивался постепенно»

19 мая 2021, 00:25

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный подвел итоги для своей команды.

Мы заняли хорошее место — пятое. Попали в еврокубки. Это то, к чему мы стремились на протяжении последнего полугода, когда поняли, что можем за что-то бороться.

Какие теперь цели и задачи на следующий сезон? Не буду говорить никаких громких слов. Могу сказать только так: хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно. Он так и делает, собственно говоря. Хочется, чтобы и дальше продолжал. С самого своего создания «Сочи» движется поступательно. Даже с тех времён, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошедшем чемпионате.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 10:48
довольно своеобразная постепенность )
ДСА
ДСА
19 мая в 04:19
Будут деньги - будет и развитие.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 01:03
Посмотрим что будет в следующем сезоне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 мая в 00:39
"Планомерно"..."поступательно"...
Это точно Заболотный говорит ??
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 00:36
Достаточно много было команд , которые выстреливали, а в следующем сезоне ничего не получалось. Посмотрим , как у Сочи сложатся дела в следующем сезоне. Ведь и соперники дремать не будут . Конкуренция ожидается более жесткая , наверняка подтянется Краснодар, Динамо , возможно и ЦСКА. Химки показали, что могут на равных бороться с нашими лидерами, очень хорошая команда у Самары. Уверен, что скучать не придется. Будем надеяться , что следующий сезон будет более интересный.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 00:30
Удержать позиции бывает труднее , чем их занять.
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