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Гвардиола: «Очень трудно играть в меньшинстве 80 минут»

19 мая 2021, 06:24
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Брайтона» (2:3) в матче 37-го тура АПЛ. На 10-й минуте встречи «горожане» остались в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.

Нелегко играть в полном составе, но провести 80 минут вдесятером — это очень трудно. Поздравляем «Брайтон» с победой и таким сезоном.

Сделав счёт 2:0, мы быстро пропустили. Вот почему приятно знать, что мы уже выиграли Премьер-Лигу.

Илкай Гюндоган получил удар по ноге. Он вышел на второй тайм, но испытывал дискомфорт [и был заменён].

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Все комментарии
Roman73
Roman73
19 мая в 12:39, ред.
Гвардьола расстроился. Почему ?
Конечно же не из-за счёта. Хосеб из тех Маэстро , для которых счёт всего лишь официальная часть результата. Для него есть вещи поважнее. В матче он собирался потренировать команду в режиме лайт, сравнить Конселу и Зинченко в режиме он-лайн, проверить ещё кое-какие схемы. Раннее удаление сорвало его планы , а команда в меньшинстве не выдержала даже натиск Брайтона.
Зинченко в свою очередь попытался взять на себя слишком много, играть на полторы позиции и часто , особено во втором тайме оказывался в полу-позиции, из под него шли острые подачи на ворота , не накрыл подачу на второй гол и не выручил в третьем . Гвардьоле прибавилось вопросов и главные из них - Рюдигер и Канте , но это уже другая история.
sihafazatron
sihafazatron
19 мая в 08:41
Бандюгану здоровья, нужен в финале лч! и вообще за такой фол, мог бы судья и удалить игрока брайтона
нечитайло
нечитайло
19 мая в 06:44
Порадовали голами за то
Остапчук 67
Остапчук 67
19 мая в 06:32
По расходам МС должен всех обыгрывать всемером
ДСА
ДСА
19 мая в 06:28
Матч принципиального значения не имел.
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