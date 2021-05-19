Гвардиола: «Очень трудно играть в меньшинстве 80 минут»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Брайтона» (2:3) в матче 37-го тура АПЛ. На 10-й минуте встречи «горожане» остались в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.
Нелегко играть в полном составе, но провести 80 минут вдесятером — это очень трудно. Поздравляем «Брайтон» с победой и таким сезоном.
Сделав счёт 2:0, мы быстро пропустили. Вот почему приятно знать, что мы уже выиграли Премьер-Лигу.
Илкай Гюндоган получил удар по ноге. Он вышел на второй тайм, но испытывал дискомфорт [и был заменён].
Конечно же не из-за счёта. Хосеб из тех Маэстро , для которых счёт всего лишь официальная часть результата. Для него есть вещи поважнее. В матче он собирался потренировать команду в режиме лайт, сравнить Конселу и Зинченко в режиме он-лайн, проверить ещё кое-какие схемы. Раннее удаление сорвало его планы , а команда в меньшинстве не выдержала даже натиск Брайтона.
Зинченко в свою очередь попытался взять на себя слишком много, играть на полторы позиции и часто , особено во втором тайме оказывался в полу-позиции, из под него шли острые подачи на ворота , не накрыл подачу на второй гол и не выручил в третьем . Гвардьоле прибавилось вопросов и главные из них - Рюдигер и Канте , но это уже другая история.
Конечно же не из-за счёта. Хосеб из тех Маэстро , для которых счёт всего лишь официальная часть результата. Для него есть вещи поважнее. В матче он собирался потренировать команду в режиме лайт, сравнить Конселу и Зинченко в режиме он-лайн, проверить ещё кое-какие схемы. Раннее удаление сорвало его планы , а команда в меньшинстве не выдержала даже натиск Брайтона.
Зинченко в свою очередь попытался взять на себя слишком много, играть на полторы позиции и часто , особено во втором тайме оказывался в полу-позиции, из под него шли острые подачи на ворота , не накрыл подачу на второй гол и не выручил в третьем . Гвардьоле прибавилось вопросов и главные из них - Рюдигер и Канте , но это уже другая история.