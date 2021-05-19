Гвардиола: «Очень трудно играть в меньшинстве 80 минут»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Брайтона» (2:3) в матче 37-го тура АПЛ . На 10-й минуте встречи «горожане» остались в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.

Нелегко играть в полном составе, но провести 80 минут вдесятером — это очень трудно. Поздравляем «Брайтон» с победой и таким сезоном.

Сделав счёт 2:0, мы быстро пропустили. Вот почему приятно знать, что мы уже выиграли Премьер-Лигу.

Илкай Гюндоган получил удар по ноге. Он вышел на второй тайм, но испытывал дискомфорт [и был заменён].