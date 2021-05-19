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Анчелотти: «Я не хочу, чтобы в моей команде были недовольные игроки»

19 мая 2021, 09:52

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти считает, что игроки, которые недовольны своим положением в клубе, должны покинуть команду.

Я не хочу, чтобы в моей команде были недовольные игроки. Если такие есть, то они могут просто попроситься уйти.

Я хочу иметь в своем распоряжении таких игроков, которые чувствуют себя частью проекта. Это касается всех. Я никого не могу заставить остаться с нами. Я уже говорил с футболистами на эту тему, они все это знают.

Ранее ходили слухи, что Анчелотти хочет заполучить вингера «Реала» Гарета Бэйла в «Эвертон».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 11:15
привлекательная позиция !
EVERTON
EVERTON
21 мая в 08:44
Правильно говорит Анчи!
azkan
azkan
20 мая в 12:43
В следующем году начнут борьбу за топ 4 или за какой нибудь трофей.
witynchik
witynchik
20 мая в 00:09
Папа Карло знает, что говорит
У него 3 победы в финале Лиге Чемпионов
Это топ тренер и с этим нельзя не согласиться
STVA 1
STVA 1
19 мая в 10:18
Наверное это правильная позиция
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
19 мая в 10:15
Ааа, я забыл про его автогол.
Спасибо!
Gahi
Gahi
19 мая в 10:14
Карло Анчелотти прав в том плане, что за результат команды отвечает прежде всего тренер, и он несёт за неё ответственность. Анчелотти должен четко знать на кого он может положиться и что можно ожидать от каждого игрока команды в каждом конкретном матче. У Эвертона за два тура есть ещё возможность при благоприятном исходе результатов попасть в еврокубки, а для этого нужно оставшиеся свои игры выиграть и ждать результатов соперников, которые окончательно расставят команды в турнирной таблице. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 09:53
Если тренер дает результат, то он прав.
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