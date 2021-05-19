Анчелотти: «Я не хочу, чтобы в моей команде были недовольные игроки»

Главный тренер «Эвертона» считает, что игроки, которые недовольны своим положением в клубе, должны покинуть команду.

Я не хочу, чтобы в моей команде были недовольные игроки. Если такие есть, то они могут просто попроситься уйти.

Я хочу иметь в своем распоряжении таких игроков, которые чувствуют себя частью проекта. Это касается всех. Я никого не могу заставить остаться с нами. Я уже говорил с футболистами на эту тему, они все это знают.