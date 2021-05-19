ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2020/2021

Малиновский: «Все знают качества Миранчука. Нужно просто ждать шанса»

19 мая 2021, 12:41

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о редкой игровой практике партнера по команде Алексея Миранчука.

Вот такая ситуация. В прошлом году у меня были ситуации, когда я играл неплохо, но играл меньше. Хочу сказать, чтобы понятнее было: здесь команда – 20 человек, и все 20 человек очень сильные. Мистер [Гасперини] принимает такое решение. Нужно его принимать и быть готовым выйти в любую минуту.

Как он говорит, замены в каждой игре. Те люди, которые выходят на поле, должны усилить игру, добавить скорости, интенсивности. То, что мы в прошлом сезоне делали, и много игр выиграли за счет этого.

Есть обойма, пять замен. 16 человек должны быть готовы. Все, кто смотрят «Аталанту», понимают, что в атакующей линии он очень много меняет. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому никак.

Когда его брали, думаю, все знают, что у него есть качества. Все знают его качества, он сильный футболист индивидуально. Второй момент: есть какой-то период адаптации и понимания.

Конечно, после чемпионата России ему тяжело: и язык, и он скромный парень. Он сейчас уже более общительный, и ребята его поддерживают. У нас как привыкли: хотят все и сразу. Но нужно терпение, работать и ждать своего шанса.

Когда я переходил в Европу первый раз (в «Генк»), когда ты приходишь как легионер, если тебя берут, ты должен быть на голову сильнее футболиста, который играет в этом чемпионате. Если я приходил в Бельгию, и на моей позиции были бельгийцы, то чтобы играть, мне нужно было быть на голову сильнее.

Ранее Миранчук высказался о слухах про интерес «Зенита».

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии4
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
milanetto10
milanetto10
20 мая в 10:56
Руслан помогает Алексею это правильно они оба сильные футболисты
Ironigor
Ironigor ответ dzvinka (раскрыть)
19 мая в 20:32, ред.
В нашей жизни и не такое может быть !!! Гарантию на завтрашнюю жизнь даже никто не может дать !!!
dzvinka
dzvinka ответ Ironigor (раскрыть)
19 мая в 19:33
иличич в следующем сезоне уже не будет основой, ну либо через сезон уж точно.
asraeil
asraeil
19 мая в 14:06
Ну может да, а может и нет...
witynchik
witynchik
19 мая в 13:34
Малина все правильно сказал
Лехе нельзя опускать руки и сдаваться, а работать работать и работать. Он отличный игрок
YVG
YVG
19 мая в 13:03
Коли не дано, так не дано.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 12:59, ред.
Пока Малиновский и Иличич в основе, он будет постоянно в тени вашей! Очень конечно хочется чтобы Алёшка был постоянно в основе. Но по моему мнению, ему не хватает наглости чисто футбольной, брать на себя игру, больше борьбы, т.е. проявлять свой характер. И конечно он проигрывает им в физических данных, мышечной массе. Ему обязательно нужно над этим работать. Без этого ему будет очень тяжело бороться за конкуренцию в любом европейском клубе. Конечно же пожелаем Алёшке Удачи и больших Успехов в карьере. Всем Добра!
BDA8181
BDA8181
19 мая в 12:49
Это нужно дать на заметку 56ам нашим руководителей клубов)) Которые берут иностранцев и не дают шансов нашим молодым. Наигрывайте своих, только з/п не космические давайте. пусть работают и зарабатывают опыт, а бабло зарабатывают в европе !!! Тогда может научитесь играть, а не ходить по полю девяносто минут. А проитись по полю и я могу хоть сейчас)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 12:48
Ему надо выкладоваться по полной!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100