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Точилин: «Разговоры, что „Сочи“ является фарм-клубом „Зенита“ — для нищих»

20 мая 2021, 10:12

Главный тренер клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин высказался о результатах «Сочи» в минувшем розыгрыше РПЛ.

Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на разговоры, что они являются фарм-клубом «Зенита». Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чём-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.

У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Её попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет.

Точилин возглавлял «Сочи» (бывший ФК «Динамо» СПб) с 2015 по 2019 год. В январе перешел на работу в «Олимп-Долгопрудный».

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:20
назвать можно и иначе, но суть не изменится
YVG
YVG
20 мая в 14:26, ред.
Хороший фарм-клуб, которого свиньи и кони боятся как огня.
Вагабонди
Вагабонди ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 мая в 14:13
А некоторые раз в 50 лет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 мая в 13:26, ред.
И ежу понятно что "некоторые" чемпионят раз в 18-20 лет только из-за того что Сочи фарм Зенита...
Это истина не требующая доказательств...
viv
viv
20 мая в 13:05
Точилин всю страну считает нищими?
Vave666
Vave666
20 мая в 12:54
Самое смешное когда филиал обходит 2 из 4 московских команды)))
3-4 очка и Спартак с Локо могли и отскочить пониже
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
20 мая в 12:52
Для скудных умом эти разговоры.
Aris
Aris
20 мая в 11:42
Все верно, богатые и так все знают! Цирк и клоуны!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
20 мая в 11:38
Ох какой молодец. Чучело рыжее.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 мая в 11:29
Правильно. Это разговоры не для нищих , а для бомжей.....)))
sv_1969
sv_1969
20 мая в 11:23
И для рыжих
Futurista
Futurista
20 мая в 11:20, ред.
Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, "сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия»"...
Разговоры для 18.5 млн. россиян)...
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 11:19
Выступили действительно сильно.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
20 мая в 11:11
Оренбург
Динамо СПБ
Зенит-2
Динамо Ленинград
Уфа
Зенит-3

И есть филиалы газпрома.
rubinovyi2
rubinovyi2
20 мая в 11:03
Зря поешь дифирамбы,все-одно обратно не вернут..))))
Аксинья
Аксинья
20 мая в 10:51
Саша, пора переходить на современный сленг - этот разговор не для НИЩИХ а для БОМЖЕЙ ))
Baggio R.
Baggio R.
20 мая в 10:44
Так себе отговорка
berda2003
berda2003
20 мая в 10:30
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    20 мая в 10:29
    +6 на старте,был бы оренбург +12,чемпионы)хахахаха
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    20 мая в 10:28
    Как ни крути фарм - клуб
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    20 мая в 10:28
    Для нищих - фарм-клубы, а для деловых людей - взаимовыгодное сотрудничество.
    Бубнин
    Бубнин
    20 мая в 10:23
    "Сочи" - это такой "Зенит" для нищих что ли?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 мая в 10:20
    Да Спартак вроде и не нищий, сам фарм клубы имеет...
    LOpp
    LOpp
    20 мая в 10:19
    вот для этих нищих...
    Izmar
    Izmar
    20 мая в 10:18
    Как раз нищие таких разговоров и не ведут.
    memphis
    memphis
    20 мая в 10:17
    Расскажите это болельщикам Динамо и игрокам лавки Зенита
    Prichal
    Prichal
    20 мая в 10:15
    Сейчас кони начнут свои базары о богатстве Зенита и нищете Почты России.
    129856
    129856
    20 мая в 10:14
    Эти разговоры ведут только обиженные Зенитом некогда клубы.
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 мая в 10:14
    Играют же неплохо.
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