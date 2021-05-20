Точилин: «Разговоры, что „Сочи“ является фарм-клубом „Зенита“ — для нищих»

Главный тренер клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин высказался о результатах «Сочи» в минувшем розыгрыше РПЛ.
Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на разговоры, что они являются фарм-клубом «Зенита». Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чём-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.
У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Её попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет.
Точилин возглавлял «Сочи» (бывший ФК «Динамо» СПб) с 2015 по 2019 год. В январе перешел на работу в «Олимп-Долгопрудный».
Это истина не требующая доказательств...
Это истина не требующая доказательств...
3-4 очка и Спартак с Локо могли и отскочить пониже
3-4 очка и Спартак с Локо могли и отскочить пониже
Разговоры для 18.5 млн. россиян)...
Разговоры для 18.5 млн. россиян)...
Динамо СПБ
Зенит-2
Динамо Ленинград
Уфа
Зенит-3
И есть филиалы газпрома.
Динамо СПБ
Зенит-2
Динамо Ленинград
Уфа
Зенит-3
И есть филиалы газпрома.