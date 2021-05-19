Булыкин: «И игрокам, и болельщикам „Локо“ будет очень удобно в „Лужниках“»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переезде клуба в «Лужники». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен.
Я бы в первую очередь дождался официальной позиции руководства по этому вопросу и потом бы уже что-то говорил. Пока это все на уровне слухов, и непонятно, как что будет. Конечно, место знаковое, «намоленное». Традиции и история начинались в Черкизове, поэтому, что будет дальше, нужно спросить у нового руководства, так как там много нюансов. Когда будет официальная позиция, тогда уже и можно обсуждать.
Какую реакцию со стороны болельщиков стоит ждать руководству? Сначала лучше спросить у болельщиков, готовы они переехать или нет. Конечно, болельщики являются самыми преданными людьми клуба, которые болеют на протяжении долгого времени. Клубу, наверное, интересно послушать мнение болельщиков.
«Лужники» — хороший вариант для «Локомотива»? И футболистам, и болельщикам будет там очень удобно. «Лужники» — идеальный спортивный кластер со стадионом чемпионата мира, поэтому, понятное дело, что на нем играть — одно удовольствие, но основное — это, наверное, традиции, история Черкизова. Здесь очень много нюансов, которые нужно обсуждать перед тем, как переехать.
Как «Лужники» будут смотреться при заполняемости, что есть обычно на «РЖД Арене»? Есть много больших стадионов, которые заполняются не на 100 процентов. Тем более, сейчас по правилам на 100 процентов заполнять нельзя. Но, как я уже сказал, стадион очень хороший, переделан к чемпионату мира 2018 года и является одной из достопримечательностей города Москвы.
Всем здоровья.
Всем здоровья.