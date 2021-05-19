Булыкин: «И игрокам, и болельщикам „Локо“ будет очень удобно в „Лужниках“»

Бывший член совета директоров «Локомотива» высказался о возможном переезде клуба в «Лужники». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен.

Я бы в первую очередь дождался официальной позиции руководства по этому вопросу и потом бы уже что-то говорил. Пока это все на уровне слухов, и непонятно, как что будет. Конечно, место знаковое, «намоленное». Традиции и история начинались в Черкизове, поэтому, что будет дальше, нужно спросить у нового руководства, так как там много нюансов. Когда будет официальная позиция, тогда уже и можно обсуждать.

Какую реакцию со стороны болельщиков стоит ждать руководству? Сначала лучше спросить у болельщиков, готовы они переехать или нет. Конечно, болельщики являются самыми преданными людьми клуба, которые болеют на протяжении долгого времени. Клубу, наверное, интересно послушать мнение болельщиков.

«Лужники» — хороший вариант для «Локомотива»? И футболистам, и болельщикам будет там очень удобно. «Лужники» — идеальный спортивный кластер со стадионом чемпионата мира, поэтому, понятное дело, что на нем играть — одно удовольствие, но основное — это, наверное, традиции, история Черкизова. Здесь очень много нюансов, которые нужно обсуждать перед тем, как переехать.