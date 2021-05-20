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Канчельскис: «Что Миранчук сделает за 10 минут? Не понимаю такие замены»

20 мая 2021, 11:25
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука после финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).

«Ювентус» был предпочтительнее. Во-первых, у них больше опыта. Когда команда играет постоянно в финалах и полуфиналах, формируется другое мышление. Ты понимаешь, как играть.

А когда команда попадает туда раз в несколько лет – это нестабильно. Во-вторых, давайте будем честны, класс игроков у «Ювентуса» намного выше. «Аталанта» и так выжимает все, что можно.

Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте. Что думаю об этом? Я вообще не понимаю такие замены! Если команда выигрывает, то делают замены, как у нас раньше говорили, на премиальных. Но тут я вообще не знаю.

Что футболист может сделать за 10 минут? Если это вынужденная замена, травма там случилась – к этому нет никаких вопросов. А так, ну что толку? Что тренер хотел от этой замены? Он пытался что-то показать? Хотел бы я задать ему эти вопросы.

Может ли Миранчук раскрыться в следующем сезоне? Сами понимаете, итальянский чемпионат и российский – это небо и земля. Другие скорости, футбол, накал борьбы. Все другое. Менталитет, уровень жизни – все иначе. Надо перестраиваться.

Сейчас главное, что Миранчук проведет полноценные тренировочные сборы с командой. И тогда у него может появиться шанс, который он должен использовать.

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Все комментарии
протон1
протон1
20 мая в 13:10
покупали чисто для замен вот и все
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 13:05
Так сказал,как будто Миранчук один на поле играл
Oliver S
Oliver S
20 мая в 12:58
Если тренер считает, что Миранчук готов приносить пользу только 10 минут, то это проблема Алексея, а не тренера.
ДСА
ДСА
20 мая в 12:22
Пока Миранчук явно не лидер.
gen.v3trov
gen.v3trov
20 мая в 12:16
за 10 минут естественно ничего не создашь, но Леша старается использовать тот минимум, который ему предоставляют и делает из него максимум, но немножко не дотягивает до основы, возможно эффект первого сезона, когда не все непривычно: другие тренировки, больший объем работы, скорости выше в чемпионате, возможно удастся в следующем сезоне закрепится и проявить себя должным образом, тем более есть отличный пример в лице Малиновского, проводящего отличный сезон. В любом случае Леша молодец, что перебрался в Италию, уверен, он будет развиваться и сможет стать лидером команды
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 мая в 12:16
Видимо тренеру виднее
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
20 мая в 12:06, ред.
А можно ещё сколько успеть нафантазировать, за эти десять минут ☝😜😂
mihaluch
mihaluch
20 мая в 12:03
Тут все вопросы к тренеру.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 мая в 11:47
Да сколько ж времени ему надо!?
Futurista
Futurista
20 мая в 11:28
Теоретически за10 минут можно сделать хет-трик...
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