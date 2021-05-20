Канчельскис: «Что Миранчук сделает за 10 минут? Не понимаю такие замены»

Бывший полузащитник «Фиорентины» высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» после финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).

«Ювентус» был предпочтительнее. Во-первых, у них больше опыта. Когда команда играет постоянно в финалах и полуфиналах, формируется другое мышление. Ты понимаешь, как играть.

А когда команда попадает туда раз в несколько лет – это нестабильно. Во-вторых, давайте будем честны, класс игроков у «Ювентуса» намного выше. «Аталанта» и так выжимает все, что можно.

Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте. Что думаю об этом? Я вообще не понимаю такие замены! Если команда выигрывает, то делают замены, как у нас раньше говорили, на премиальных. Но тут я вообще не знаю.

Что футболист может сделать за 10 минут? Если это вынужденная замена, травма там случилась – к этому нет никаких вопросов. А так, ну что толку? Что тренер хотел от этой замены? Он пытался что-то показать? Хотел бы я задать ему эти вопросы.

Может ли Миранчук раскрыться в следующем сезоне? Сами понимаете, итальянский чемпионат и российский – это небо и земля. Другие скорости, футбол, накал борьбы. Все другое. Менталитет, уровень жизни – все иначе. Надо перестраиваться.

Сейчас главное, что Миранчук проведет полноценные тренировочные сборы с командой. И тогда у него может появиться шанс, который он должен использовать.