«Челси» близок к продлению контракта с Тиаго Силвой

«Челси» работает над продлением контракта с защитником Тиаго Силвой, который истекает в конце сезона.
Журналист Фабрицио Романо утверждает, что стороны близки к устной договоренности, в свою очередь документы должны быть оформлены после финала Лиги чемпионов.
В этом сезоне 36-летний игрок провел 22 матча в АПЛ и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложит Тухелю новый контракт с увеличением зарплаты.
Сыграно 60 минут и более: 2
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник: -1
Желтая карточка: -1
https://m.soccer.ru/matches/1198887/yuventus-inter-15-05-2021
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Скажите, почему у меня минус один(-1) дали игроку?
Сыграно 60 минут и более: 2
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник: -1
Желтая карточка: -1
https://m.soccer.ru/matches/1198887/yuventus-inter-15-05-2021
==============
Скажите, почему у меня минус один(-1) дали игроку?