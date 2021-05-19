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«Челси» близок к продлению контракта с Тиаго Силвой

19 мая 2021, 08:18

«Челси» работает над продлением контракта с защитником Тиаго Силвой, который истекает в конце сезона.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что стороны близки к устной договоренности, в свою очередь документы должны быть оформлены после финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне 36-летний игрок провел 22 матча в АПЛ и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложит Тухелю новый контракт с увеличением зарплаты.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
19 мая в 12:41
Силва канешна по классу выше всех остальных,есть и минуса типа скорости и выносливости,но видно как при нем прибавил Кристенсен и Рюдигер.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 09:54, ред.
Очень даже здорово. Он ещё нужен , можно даже сказать необходим для Челси!!! Силва красавчик , работает на поле по полной !!!
Romeo 777
Romeo 777
19 мая в 09:23
Силва и в будущем сезоне будет пригоден. Класс ощущается.
sv_1969
sv_1969
19 мая в 09:10
Если нужен то надо продлять
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 мая в 09:10
Надо же, пригодился
КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 08:49
После финала будет либо дороже, либо дешевле.
95-shishani-95
95-shishani-95
19 мая в 08:29
Джорджо Кьеллини
Сыграно 60 минут и более: 2
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник: -1
Желтая карточка: -1
https://m.soccer.ru/matches/1198887/yuventus-inter-15-05-2021
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Скажите, почему у меня минус один(-1) дали игроку?
mihaluch
mihaluch
19 мая в 08:24
Ещё годик другой поиграет.
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