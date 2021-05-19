«Челси» близок к продлению контракта с Тиаго Силвой

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19 мая 2021, 08:18

«Челси» работает над продлением контракта с защитником , который истекает в конце сезона.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что стороны близки к устной договоренности, в свою очередь документы должны быть оформлены после финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне 36-летний игрок провел 22 матча в АПЛ и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложит Тухелю новый контракт с увеличением зарплаты.