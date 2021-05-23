Гасперини может возглавить «Ювентус»

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23 мая 2021, 13:37

Главный тренер «Аталанты» может стать новым наставником «Ювентуса».

Как сообщается, если будет уволен после нынешнего сезона, именно Гасперини будет фаворитом на должность нового главного тренера туринского клуба. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высоко оценивает работу 63-летнего специалиста в «Аталанте» и хотел бы пригласить его в свой клуб.

Отмечается, что Гасперини заинтересован в том, чтобы возглавить «Ювентус».

Ранее слухи связывали итальянского наставника с работой в «Тоттенхэме».