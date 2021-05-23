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Гасперини может возглавить «Ювентус»

23 мая 2021, 13:37

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может стать новым наставником «Ювентуса».

Как сообщается, если Андреа Пирло будет уволен после нынешнего сезона, именно Гасперини будет фаворитом на должность нового главного тренера туринского клуба. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высоко оценивает работу 63-летнего специалиста в «Аталанте» и хотел бы пригласить его в свой клуб.

Отмечается, что Гасперини заинтересован в том, чтобы возглавить «Ювентус».

Ранее слухи связывали итальянского наставника с работой в «Тоттенхэме».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
24 мая в 20:47
за трофеями,например кубок Италии.
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 19:59
Не вариант для "Юве".
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ Van Vanovich (раскрыть)
23 мая в 18:44
Ну так нынешний состав Ювентуса как раз средний.
Van Vanovich
Van Vanovich
23 мая в 17:52
Думаю Гасперини лучше работает со средними игроками и делает из них боевой состав.
juvenale
juvenale ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
23 мая в 16:39
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ dimagas2 (раскрыть)
    23 мая в 16:13, ред.
    Значит так и будет. Вот в чемпионате уже слились на ровном месте. Теперь осталось приговорить в финале МС. Договорятся)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    23 мая в 15:45
    Не думаю что это хорошая идея насчёт Гасперини. Уж лучше тогда пусть ещё на сезон оставить Пирло! Хотя на мой взгляд ни один ни другой не тренера для Юве.
    dimagas2
    dimagas2
    23 мая в 15:23
    Гасперини слишком специфичный тренер,ему нужно время которого ему зЁбры не дадут.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
    23 мая в 15:02
    Никто никому ничего не добавит.5 мест будет только в случае если Челси не попадет в 4-ку и победит в ЛЧ.А в ЛЕ нужно побеждать Арсеналу что уже пролетел мимо.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ allemz (раскрыть)
    23 мая в 14:32
    Кроме того, из-за английского финала добавят и пятое место в ЛЧ. А если МЮ ЛЕ выиграет, то и шестое место добавить могут. Я лично не удивлюсь.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ allemz (раскрыть)
    23 мая в 14:31
    Во-первых мы не на зоне, что бы людям погонялова приписывать. Во-вторых, кто неспособен?
    Англичан нагло тянут в этом турнире. Примеров масса:
    1) Рому засудили с Ливерпулем
    2) Наполи засудили с Ливерпулем
    3) Милан нагло засудили на Олд Трафорд с МЮ
    Ну а поскольку ненавистный тобою Ювентус практически всегда выбивает английские клубы (легко бы прошёлся и по Челси и по МС даже с таким убогим составом)
    то
    4) Ювентус три года к ряду засуживают в ЛЧ. И если с Аяксом казалось что тут нет предвзятости, то с Порту и Лионом нагло выкидывали, поставив нелепые пенальти в Турине.
    allemz
    allemz ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
    23 мая в 14:17
    Князь, отвечу на этот коммент твоими же словами ниже: "это лишь оправдание для неспособных навязать борьбу"
    :)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 мая в 14:14
    Пирло ещё сезон порулит.
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    23 мая в 14:04, ред.
    Так это ж про твоих)) Надеюсь ошибиться, но время все сделает. Газразопрут, зенит на место..
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ sihafazatron (раскрыть)
    23 мая в 14:00
    Второсортный турнир это ЛЧ (Лига Чиферина), которая после подтасованного английского финала, смело может быть переименована в Кубок Английской Лиги, сокращённо - К.А.Л.)
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ allemz (раскрыть)
    23 мая в 13:58
    Убытки от пандемии и мировой экономический кризис это миф, позволяющий платить копейки обычным работягам. По факту олигархи как рубили бабло, так и рубят. Ювентус как футбольный клуб потерял прибыль лишь от продажи билетов и ещё меньше от потери чемпионства. В остальном семья Анньели/Элкана отлично себя чувствует. А разговоры о судьях это лишь оправдание для неспособных навязать борьбу и выигрывающих как раз в кабинетах раз в 10, 20 или 30 лет)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 мая в 13:55
    Теперь Юве судейки не помогут. Организаторы СЛ пролетают. Реал лишь второй, Барса третья, Юве вообще без ЛЧ может остаться.
    Как говорят а Одессе, жадность фраера сгубила...
    sihafazatron
    sihafazatron ответ juvenale (раскрыть)
    23 мая в 13:51
    второсортный турнир в счет не идет, а в сериале аталанта > юве, мирачнук > рон......
    sv_1969
    sv_1969
    23 мая в 13:47
    Зачем ему этот пенсионный фонд?)))
    allemz
    allemz ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
    23 мая в 13:47
    Пандемия ужасно повлияла на экономику Ювентуса, что не представлялось возможным содержать достаточное количество судейских бригад для поддержания планки, рухнула привычная многолетняя система - рухнула и процентщица
    juvenale
    juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
    23 мая в 13:46
    понижение?чего ж тогда они кубок Италии не выиграли у команды пониже хаха
    juvenale
    juvenale
    23 мая в 13:46
    не потянет гасп....он не умеет работать со звездами.Если и брать его,то нужно сливать всех сенаторов и брать голодных игроков +дать ему года 2-3 на построение команды
    Mangur
    Mangur
    23 мая в 13:43
    Не плохой выбор
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    23 мая в 13:40
    Проблема Ювентуса не в тренере. Первопричина - безграмотный менеджмент, отсюда вытекает вторая - слабый состав.
    Борислaв
    Борислaв
    23 мая в 13:39
    Скорее всего и возглавит Юве
    sihafazatron
    sihafazatron
    23 мая в 13:38
    зачем ему идти на понижение?
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