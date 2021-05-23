Гасперини может возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может стать новым наставником «Ювентуса».
Как сообщается, если Андреа Пирло будет уволен после нынешнего сезона, именно Гасперини будет фаворитом на должность нового главного тренера туринского клуба. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высоко оценивает работу 63-летнего специалиста в «Аталанте» и хотел бы пригласить его в свой клуб.
Отмечается, что Гасперини заинтересован в том, чтобы возглавить «Ювентус».
Ранее слухи связывали итальянского наставника с работой в «Тоттенхэме».
Англичан нагло тянут в этом турнире. Примеров масса:
1) Рому засудили с Ливерпулем
2) Наполи засудили с Ливерпулем
3) Милан нагло засудили на Олд Трафорд с МЮ
Ну а поскольку ненавистный тобою Ювентус практически всегда выбивает английские клубы (легко бы прошёлся и по Челси и по МС даже с таким убогим составом)
то
4) Ювентус три года к ряду засуживают в ЛЧ. И если с Аяксом казалось что тут нет предвзятости, то с Порту и Лионом нагло выкидывали, поставив нелепые пенальти в Турине.
Англичан нагло тянут в этом турнире. Примеров масса:
1) Рому засудили с Ливерпулем
2) Наполи засудили с Ливерпулем
3) Милан нагло засудили на Олд Трафорд с МЮ
Ну а поскольку ненавистный тобою Ювентус практически всегда выбивает английские клубы (легко бы прошёлся и по Челси и по МС даже с таким убогим составом)
то
4) Ювентус три года к ряду засуживают в ЛЧ. И если с Аяксом казалось что тут нет предвзятости, то с Порту и Лионом нагло выкидывали, поставив нелепые пенальти в Турине.
:)
:)
Как говорят а Одессе, жадность фраера сгубила...
Как говорят а Одессе, жадность фраера сгубила...