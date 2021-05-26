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Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд

26 мая 2021, 14:29

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд.

Победитель определялся в голосовании, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Кварацхелия набрал 145 баллов, второе место занял Арсен Захарян («Динамо», 85), третье – Игорь Дивеев (ЦСКА, 49).

Ранее появлялась информация, что «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
26 мая в 21:47
Незнакомый dalex83....)
Я не вижу их число кандидатов.
Если есть претензии напиши РПЛ.)))
Ravshan878
Ravshan878
26 мая в 18:59
dalex83 .... поговорим чуть позже.)
Брулин
Брулин
26 мая в 18:47
Он ведь и за сборную играет круто. Забить гол Испании в отборе на ЧМ-2022- более чем достойно..
dalex83
dalex83 ответ Ravshan878 (раскрыть)
26 мая в 17:35
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    26 мая в 16:42
    Габари жуба болельщики Хвича. Парин из Gruzi заслужил лучше играком в итоге РПЛ.Поздравляю.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ berda2003 (раскрыть)
    26 мая в 16:24
    Меня тоже это добивает.Почему не называют по фамилии
    SHMEL258
    SHMEL258
    26 мая в 16:23
    Достойная тройка. Эти трое не пропадут и сделают хорошую карьеру.
    Zenit_84
    Zenit_84
    26 мая в 16:06
    В следующем сезоне молодым уже не будет
    ildar_3871
    ildar_3871
    26 мая в 15:59
    Хвича заслужил !
    Mangur
    Mangur
    26 мая в 15:56
    Реверансов много,игры нет
    berda2003
    berda2003
    26 мая в 15:40
    ... а комментаторы главные специалисты по выбору... они задолбали этой кличкой - хвича, хвича...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 мая в 15:28
    Грузинский паренёк покорил всех своим виртуозным дриблингом, своим желанием играть, своим рвением. Парень просто радует болельщиков своей игрой. Сам создает моменты и забивает , и отдает, просто талантище. Вот потому не удивляет интерес к нему европейских клубов. Дай бог, чтоб у него все сложилось удачно в дальнейшей карьере и обошлось без серьезных травм. Ведь чаще всего на таких техничных игроках и фолят.
    Удачи пареньку, а мы будем следить за его успехами.
    Всем здоровья.
    beefs
    beefs
    26 мая в 15:21
    очень жаль что у нас мало молодежи...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    26 мая в 15:07
    И последний, летом он уйдет в ТОП-5
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 мая в 15:05
    Факты упрямая вещь но мне кажется Захарян выглядел не хуже.
    makkie
    makkie
    26 мая в 14:57
    Хвича сейчас лучший молодой игрок - это факт!

    Но в следующем сезоне может сверкнуть Захарян. Он только весной появился в основе Динамо. Если Хвича летом уедет, то Арсену все карты в руки. Жаль только на Евро не сыграет(
    Splurgeloa
    Splurgeloa
    26 мая в 14:41
    Перерос российский чемпионат.Чтобы прогрессировать нужно идти на повышение.Для начала хотя бы в середняк из ТОП-5.
    Ironigor
    Ironigor
    26 мая в 14:31
    С фактами не поспоришь !!!
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