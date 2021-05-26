Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд.
Победитель определялся в голосовании, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Кварацхелия набрал 145 баллов, второе место занял Арсен Захарян («Динамо», 85), третье – Игорь Дивеев (ЦСКА, 49).
Ранее появлялась информация, что «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии.
Удачи пареньку, а мы будем следить за его успехами.
Всем здоровья.
Удачи пареньку, а мы будем следить за его успехами.
Всем здоровья.