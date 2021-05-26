Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд

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26 мая 2021, 14:29

Полузащитник «Рубина» признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд.

Победитель определялся в голосовании, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ , главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Кварацхелия набрал 145 баллов, второе место занял Арсен Захарян («Динамо», 85), третье – Игорь Дивеев ( ЦСКА , 49).

Ранее появлялась информация, что «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии.