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Азмун — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21

26 мая 2021, 18:46

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком сезона Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный твиттер РПЛ.

Лучшего игрока этого сезона выбирали главные тренеры клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Второе место в голосовании занял форвард «Зенита» Артём Дзюба, а на третьей позиции расположился полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Напомним, что лучшим тренером завершившегося сезона был признан Сергей Семак.

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steelhead
steelhead
вчера в 01:14
Менделеев создал периодическую таблицу, а Миллер на наших глазах - таблицу РПЛ. Хочется надеяться на появление нового элемента - ажнольочков в таблице группы ЛЧ в следующем году. Как говорится, если Брюгге сам не сможет - Семак обязательно поможет.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 мая в 22:48
Ларссон, только он
Cremen
Cremen
26 мая в 22:20
По любому Соболев лучший, за самые красивые нырки.
mor57
mor57
26 мая в 20:53
Зенит Чемпион!!!
Все лучшие в Зените!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Нектофбане (раскрыть)
26 мая в 20:19
Да, спасибо.
Нектофбане
Нектофбане ответ Шуnя771 (раскрыть)
26 мая в 20:14, ред.
Денис макаров !!!!!
Шуnя771
Шуnя771
26 мая в 20:04, ред.
А где тот паренёк (кажется Макаров) который обвел пол Зенита и технично положил голешник Чемпионам?))
Gahi
Gahi
26 мая в 19:57
Вполне заслуженный выбор, Азмун действительно с каждым годом выглядит увереннее в Зените,  и то хорошее взаимопонимания, что в команде во всех линиях придают ему уверенности в игре. Хотя Сердар и сам всё  чаще отрабатывает в обороне  при стандартах и угловых, что является для форварда хорошей характеристикой игрока. Да и в споре бомбардиров у Азмуна хорошие процентные показатели 19 мячей в 24 играх это 0,79%, а у Дзюбы 20 мячей в 24 играх и это 0,74%, хотя Артём в последнем туре и забил 4 мяча? А мог бы проявить солидарность с партнёром по команде, как и Сердар в прошлом году и стать на пару лучшими бомбардирами РПЛ. Так что поздравляем Сердара Азмуна с достойной наградой и пожеланием ему удачной игры в Лиги Чемпионов в составе Зенита. Удачи 
Garrincha58
Garrincha58 ответ Обезжиренный (раскрыть)
26 мая в 19:57
да кто там за бугром обратит на это внимание лучший в лиге РПЛ это как лучший парень на деревне в два двора
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 19:57
По Азмуну вопросов нет, как и про Нобоа. Это игроки Бекиевича. И думаю возможно его советы тренерам самим игрокам дали возможность лучше использовать лучшие качества, этих футболистов. Насколько помню он всегда помогал и помогает советами своим бывшим футболистам, да и не только.
Ну, а Дзюба, как по мне не играл бы у него. Внутренний голос подсказывает, что таких игроков он на дух не выносит).
Обезжиренный
Обезжиренный
26 мая в 19:52
Лишний навешенный ярлычок при продаже лишним не будет
Absinthe2
Absinthe2
26 мая в 19:50
Двое из трёх - дети Бердыева.
sv_1969
sv_1969
26 мая в 19:09
Вот здесь трудно не согласиться!А вот выбор Семака это позор((
Evilhuman
Evilhuman
26 мая в 19:03
С чем Азмуна и поздравим
LOpp
LOpp
26 мая в 18:57
Азмун, Дзюба, Нобоа, Семак...

Похоже голосование проходило в парилке кооператива Озеро
Евгений Быстров
Евгений Быстров
26 мая в 18:52
Хорош был!
sihafazatron
sihafazatron
26 мая в 18:50, ред.
дзюба поздравит азмуна по старинке)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 18:49
Молодец,заслужил,дзюбу обошёл
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