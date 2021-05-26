Азмун — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком сезона Российской Премьер-Лиги сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный твиттер РПЛ.
Лучшего игрока этого сезона выбирали главные тренеры клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Второе место в голосовании занял форвард «Зенита» Артём Дзюба, а на третьей позиции расположился полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
Напомним, что лучшим тренером завершившегося сезона был признан Сергей Семак.
Все лучшие в Зените!!!
Все лучшие в Зените!!!
Ну, а Дзюба, как по мне не играл бы у него. Внутренний голос подсказывает, что таких игроков он на дух не выносит).
Ну, а Дзюба, как по мне не играл бы у него. Внутренний голос подсказывает, что таких игроков он на дух не выносит).
Похоже голосование проходило в парилке кооператива Озеро
Похоже голосование проходило в парилке кооператива Озеро