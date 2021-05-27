Пиньо вошёл в историю Лиги Европы. Он побил рекорд Ван Перси

Полузащитник «Вильярреала» Йереми Пиньо стал самым юным игроком (18 лет и 218 дней), которому покорилась Лига Европы/Кубок УЕФА.
Он побил рекорд бывшего форварда «Фейеноорда» Робина Ван Перси.
Вильярреал же стал самым малонаселённым городом, чья команда выигрывала еврокубок.
Вот что значит Дзюба-мотиватор ;)
З.Ы. Погуглил ради интереса. С тремя разными командами выходил в финал, с Арсеналом победить не удалось. А так из 5 финалов 4 трофея. Причём команды далеко не гранды-миллиардеры, Особенно Вильярреал...
Вот что значит Дзюба-мотиватор ;)
З.Ы. Погуглил ради интереса. С тремя разными командами выходил в финал, с Арсеналом победить не удалось. А так из 5 финалов 4 трофея. Причём команды далеко не гранды-миллиардеры, Особенно Вильярреал...