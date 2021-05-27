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Пиньо вошёл в историю Лиги Европы. Он побил рекорд Ван Перси

вчера, 09:54
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Вильярреала» Йереми Пиньо стал самым юным игроком (18 лет и 218 дней), которому покорилась Лига Европы/Кубок УЕФА.

Он побил рекорд бывшего форварда «Фейеноорда» Робина Ван Перси.

Вильярреал же стал самым малонаселённым городом, чья команда выигрывала еврокубок.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 11:49, ред.
Поздравляю с рекордом!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:26
Скоро еще больше вундеркиндов будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:21, ред.
А тренеришка Эмери выигрывает ЛЕ с тремя или четырьмя разными клубами.
Вот что значит Дзюба-мотиватор ;)
З.Ы. Погуглил ради интереса. С тремя разными командами выходил в финал, с Арсеналом победить не удалось. А так из 5 финалов 4 трофея. Причём команды далеко не гранды-миллиардеры, Особенно Вильярреал...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 10:16
Наши поздравления!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:54
Поздравляем его с этим достижением
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