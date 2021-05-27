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Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

вчера, 11:44

ФИФА обновила рейтинг национальных команд.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1783 очка)
2. Франция (1757)
3. Бразилия (1742)
4. Англия (1686)
5. Португалия (1666)
6. Испания (1648)
7. Италия (1642)
8. Аргентина (1641)
9. Уругвай (1639)
10. Дания (1631)

... 38. Россия (1462).

В апреле сборная России находилась также на 38-й строчке.

Полностью с рейтингом можете ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 18:06
С какого перепуга нам на Евро попадаются аж сразу ДВЕ суперсборные из мирового ТОП-10?!?!?! Вот это не фига себе Евро!

PS: Им же хуже!
Nischtyachok
Nischtyachok
вчера в 16:49
Отстаньте от парней, они просто на уровне сложности хард играют.
valt134
valt134
вчера в 16:48
Не иначе-ПРОРЫВ!!!
konst19
konst19
вчера в 15:33
Че то немцев не видать
particular
particular ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:25, ред.
Не в тему...
Да и не солидно куражиться над пёстренькими...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:21
31 -2 ИранИран 1499 3 AFC
32 +4 НигерияНигерия 1487 13 CAF
33 -2 АлжирАлжир 1486 -2 CAF
34 -1 МароккоМарокко 1479 -2 CAF
35 0 ПарагвайПарагвай 1476 0 CONMEBOL
36 -2 СловакияСловакия 1475 -3 UEFA
37 +3 ВенгрияВенгрия 1468 8 UEFA
38 +1 РоссияРоссия 1462 1 UEFA
39 -1 Южная КореяЮжная Корея 1460 -5 AFC
================================
Достойненко ... Зато выше Южной Кореи
particular
particular
вчера в 14:21
Стабильность, пугающая своей безисходностью...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:13
Видео
2:26
38 попугаев, 5 мартышек, 2 слонёнка... А в попугаях-то я гораздо длиннее!
mortid
mortid
вчера в 14:01
После ЧЕ в пятом десятке будут, в лучшем случае. Туда вам и дорога.
berda2003
berda2003
вчера в 13:45, ред.
в СССР все оптом: руководство сборной, игроки сборной, "президенты" и "генеральные секретари" рфс, рпл, фнл, а также министр спорта - сейчас тренировались бы не рядом с домом физрука усатого в Австрии, а в Магадане или в Воркуте. Если бы, конечно, были живы.
mat73
mat73
вчера в 13:40
Стабильность - признак мастерства
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 13:27
Сирии и Северной Кореи не хватает, вся дружная компания бы собралась!
zooveterinar
zooveterinar ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:26
Лгбт,это гомики что ли???
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:24
Что исключено ,согласен!!! Дадут,так дадут!!!
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 13:17
это не команда
swed27
swed27 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:14
Стабильность - Признак мастерства
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:05
Да они там прописались
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:44
Боюсь представить где будем после Евро
ДСА
ДСА
вчера в 12:36
Особых перспектив подняться нету.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 12:27
Рейтинг составляется по суммарным результатам за 5 последних лет. Текущие успехи не могут сразу его поднять, или опустить сильно. Если вдруг Россия выйдет на Евро из группы ( что практически исключено), то поднимется с 38 места на 36-е
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 12:24
... 38. Россия (1462).

В апреле сборная России находилась также на 38-й строчке.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259233/rossiya
Стабильность (38 место)- это признак класса (определенного). Вопрос остался один, а после Евро выпадет из 40 лучших в рейтинге.? Возможно выпадет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:20
Видимо, усатого остолопа распирает чувство собственного величия, гордости и грандиозной стабильности!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:15
А что, неплохая компания)

30) Венесуэла
31) Иран
32) Нигерия
33) Алжир
34) Морокко
35) Парагвай
36) Словакия
37) Венгрия
38) РОССИЯ
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:14
Странно почему французы вторые,вроде как действующие чемпионы мира,бельгийцы ничего не выигрывали, а первые в ихнем рейтинге???!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:10
Ну,это ни очем негворит,как и вплохую сторону,так и в положительную, на мой взляд так, это все условно!!! Как артемка и кампания покажет себя на евро, вот и будет рейтинг, плохой,хороший,зависить будет от них!!!
LOpp
LOpp
вчера в 11:51
вот это дааа

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112910415
112910415
вчера в 11:46
мы стабильны, мы молодцы !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:46
После евро поднимемся
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