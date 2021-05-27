Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг национальных команд.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1783 очка)
2. Франция (1757)
3. Бразилия (1742)
4. Англия (1686)
5. Португалия (1666)
6. Испания (1648)
7. Италия (1642)
8. Аргентина (1641)
9. Уругвай (1639)
10. Дания (1631)
... 38. Россия (1462).
В апреле сборная России находилась также на 38-й строчке.
Полностью с рейтингом можете ознакомиться здесь.
PS: Им же хуже!
PS: Им же хуже!
Да и не солидно куражиться над пёстренькими...
Да и не солидно куражиться над пёстренькими...
32 +4 НигерияНигерия 1487 13 CAF
33 -2 АлжирАлжир 1486 -2 CAF
34 -1 МароккоМарокко 1479 -2 CAF
35 0 ПарагвайПарагвай 1476 0 CONMEBOL
36 -2 СловакияСловакия 1475 -3 UEFA
37 +3 ВенгрияВенгрия 1468 8 UEFA
38 +1 РоссияРоссия 1462 1 UEFA
39 -1 Южная КореяЮжная Корея 1460 -5 AFC
================================
Достойненко ... Зато выше Южной Кореи
32 +4 НигерияНигерия 1487 13 CAF
33 -2 АлжирАлжир 1486 -2 CAF
34 -1 МароккоМарокко 1479 -2 CAF
35 0 ПарагвайПарагвай 1476 0 CONMEBOL
36 -2 СловакияСловакия 1475 -3 UEFA
37 +3 ВенгрияВенгрия 1468 8 UEFA
38 +1 РоссияРоссия 1462 1 UEFA
39 -1 Южная КореяЮжная Корея 1460 -5 AFC
================================
Достойненко ... Зато выше Южной Кореи
2:26
38 попугаев, 5 мартышек, 2 слонёнка... А в попугаях-то я гораздо длиннее!
2:26
38 попугаев, 5 мартышек, 2 слонёнка... А в попугаях-то я гораздо длиннее!
В апреле сборная России находилась также на 38-й строчке.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259233/rossiya
Стабильность (38 место)- это признак класса (определенного). Вопрос остался один, а после Евро выпадет из 40 лучших в рейтинге.? Возможно выпадет.
В апреле сборная России находилась также на 38-й строчке.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259233/rossiya
Стабильность (38 место)- это признак класса (определенного). Вопрос остался один, а после Евро выпадет из 40 лучших в рейтинге.? Возможно выпадет.
30) Венесуэла
31) Иран
32) Нигерия
33) Алжир
34) Морокко
35) Парагвай
36) Словакия
37) Венгрия
38) РОССИЯ
30) Венесуэла
31) Иран
32) Нигерия
33) Алжир
34) Морокко
35) Парагвай
36) Словакия
37) Венгрия
38) РОССИЯ
Французский бренд стилизовал эмблему цска для футболок в поддержку ЛГБТ-меньшинств
Французский бренд стилизовал эмблему цска для футболок в поддержку ЛГБТ-меньшинств