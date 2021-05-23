«Вот это форвард, вот это настоящий форвард». Топ-11 центральных нападающих сезона

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сегодня, 10:00

Великие ложные десятки остались без чемпионств, а наконечники взяли реванш.

Раньше центральный форвард значил больше, чем в последние пятнадцать лет. Были легенды разных позиций: Кафу, Мальдини, Неста, Карлос или Зидан, но слава чаще всего оказывалась в постели с нападающими.

А затем пришел Роналду. Смешной, худой и дрыгающий ногами. Чуть позже юный Месси. Бегающий пенечек раскачивался, держался за землю и ото всех уходил. У Руни уже не было шансов на «Золотой мяч», хотя у Оуэна такой приз есть.

У каждой эпохи свои герои. И в этом сезоне, когда Месси и Роналду без чемпионств, видим маленький реванш центральных форвардов. Выберем одиннадцать лучших, ведь каждый заслужил похвалу.

Почетное упоминание: Жерар Морено («Вильярреал»), Мемфис Депай («Лион»), Яго Аспас («Сельта»), Душан Влахович («Фиорентина»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

11. Златан Ибрагимович («Милан»)

Нет сомнения в классе того же Кавани, что забил недавно гол-шедевр и сочинил 10 мячей в АПЛ за 15 полных матчей. Но Эдинсон пока не влияет на «дьяволов» так, как Златан на «Милан». В личном рейтинге Ибрагимович вечно первый, но в нашем на позиции с двумя единицами. Невероятно обидно, что шведа не будет Евро-2020, заслужил эту честь возвращением в не чужие итальянские края. В 39 лет только легенда забьет 16 голов и отдаст 2 ассиста за сезон с травмами и небольшим количеством матчей.

10. Андре Силва («Айнтрахт»)

Нет уверенности, что Андре создан для большого клуба, но португалец нашел себя в «Айнтрахте». Когда человек забивает на один мяч больше, чем Холанд, а всего набирает 28 голов в Бундеслиге, то его сложно не отметить. Андре Силва перестал промахиваться из удачных позиций. Реализовал 7 пенальти из 7, лишь против «Майнца» в победном поединке впустую растратил крутой момент. Зато забивал важные мячи, как в ворота «Боруссии» Д. Его команда попала ЛЕ , а Андре увидим с португальцами на Евро-2020.

9. Луис Муриэль («Аталанта»)

Самый спорный участник рейтинга? Как посмотреть. «Аталанта» уже забила 90 голов в Серии А, даже у «Барселоны» в Ла Лиге на пять меньше, а у «Баварии», что намного сильнее всех в Германии, лишь на девять больше. И если переходить на личности, то трудно не отметить феноменальность колумбийского форварда. Муриэль забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач, появившись лишь в 16 матчах сезона в основе. Когда 14-й в команде по сыгранным минутам так эффективно играет – его грех не похвалить.

8. Джейми Варди («Лестер»)

Олицетворяет мечту дворового парня. Пить, гулять, шутить, работать на заводе, продавать медицинские протезы, выступать в восьмой лиге, но не терять надежду. Оказаться в АПЛ в 27 лет, стать чемпионом, а теперь выиграть Кубок Англии – самый живучий из древних турниров планеты. А самое важное, что Роджерс настроил Варди на перемены. Джейми не просто автор 13 голов в АПЛ , а еще и создатель 9 мячей для напарников. Великолепный сезон от форварда «Лестера», который омрачит лишь потеря путевки в ЛЧ на финише второй год подряд.

7. Чиро Иммобиле («Лацио»)

Набрать 20 мячей в нынешнем сезоне ему было сложнее, чем 36 год назад. Разница не только в количестве реализованных пенальти. Сейчас подходов к «точкам» тоже хватало, но вратари подучили манеру Иммобиле – в половине случаев промахнулся (три взяли голкиперы, раз попал в каркас ворот). Зато набил два десятка голов в Серии А в пятый раз в карьере, что тоже отражает класс. Посмотрим на Иммобиле на Евро-2020, а пока констатируем, что у «Лацио» один из самых проворных завершителей в мире.

6. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Всем хорош англичанин, кроме одного – не умеет выигрывать большие матчи в одиночку. Возможно, если Гвардиола приютит Харри, то через год благодаря Бернарду, Гюндогану и Де Брюйне у Кейна позиция в таком рейтинге изменится. Но пока объективно нельзя ставить форварда из Англии настолько высоко, как любят фанаты британского футбола. Пусть сначала научится ломать «Динамо» Загреб и уничтожать оборону с Диашем в важном финале. Хотя форвард выдающийся – собрал 22 гола и 13 ассистов в АПЛ .

5. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

Холанд – прирожденный снайпер. Вообще, люди на местах с шестого по второе — – одного полета птицы. Такие долетят до середины Днепра, а еще перелетят любые преграды на пути к голам. Шутка ли, в 20 лет у норвежца 41 гола в сезоне за «Боруссию» Д в 41 матче. К Эрлингу только один вопрос. Где собирается играть в новом сезоне? Дортмунд зацепился на Лигу чемпионов, но это не значит, что Райола перестал вести переговоры со всеми вокруг. «Шмели» мечтают оставить снайпера еще на сезон, но гранды пускают слюнки. Холанд — феномен и машина.

4. Луис Суарес («Атлетико»)

Луиса оскорбили и унизили в «Барселоне», так с чемпионами не прощаются. Хотел махнуть рукой, забыть все и уехать в Турин. Наверное, не позволил бы Конте стать чемпионом, а так порадовал Симеоне дважды. Обе любимые команды Диего взяли чемпионские титулы. Когда-то сам аргентинец забивал решающий мяч сезона в Испании – его «Атлетико» стал первым. Теперь пришел черед Луиса Суареса. Жаль, что на трибунах не было фанатов мадридцев, но эмоции самого уругвайца увидел весь мир. 21 гол Суареса сделал для «Атлетико» разницу.

3. Ромелу Лукаку («Интер»)

Многие сейчас на волне чемпионства «Атлетико» поставят Луиса минимум вторым. Но давайте объективно – были у уругвайца и не самые сильные матчи. Лукаку вообще не вышел из группы ЛЧ – скажут критики, но Ромелу тоже вырос над собой, менялся, учился у Моуриньо и Конте. Прибавил тактически, уже года три феноменально читает игру. Многие в Милане скептически относились к подписанию тяжелого форварда, фанаты в Италии его оскорбляли. А теперь бельгиец – чемпион в составе «Интера», автор 23 мячей и 11 ассистов, идеальный напарник для Лаутаро Мартинеса.

2. Карим Бензема («Реал»)

На пике популярности, причем заслуженно. Бензема не всегда любили, скорее наоборот, но решение Дешама вернуть его в сборную показало отношение людей к Кариму – продажи футболок сборной Франции подскочили на 2400 %. Карим тащил «Реал», как мог – 23 гола, 9 ассистов, а настолько высоко по еще одной причине. Если у Лукаку, Суреса, Холанда и даже Кейна была грамотная поддержка напарников именно по линии атаки, то Карим играл без поддержки вингеров. Ему не зарабатывали пенальти, а Азар не стал верным напарником.

1. Роберт Левандовски («Бавария»)

Уже великий. Является примером, как труд делает легендой. 41 мяч в Бундеслиге не забивал даже Герд Мюллер. Левандовски сыграл меньше матчей – всего 29, а побил рекорд Медведя. А симпатичности Роберту добавили трусливые французы – люди, в чьи руки попал «France Football», оставили мир без обладателя «Золотого мяча» в 2020-м, хотя победителя все знали, им был Левандовски. Сейчас у Роберта тоже сохраняются шансы, но впереди у него жаркое трансферное лето – возможно, примет решение о смене лиги и клуба.