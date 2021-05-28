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Червиченко: «Об ЛЧ можно будет забыть, если „Спартаку“ попадётся „Бенфика“»

вчера, 12:58

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил потенциальных соперников московского клуба в 3-м квалификационном раунде ЛЧ сезона 2021/22.

Красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлландом». Жеребьевка пройдет 19 июля.

Я могу сказать так: если соперником «Спартака» станет «Бенфика» или «Монако», то о Лиге чемпионов точно можно забыть. С австрийцами в последнее время мы тоже играем тяжело. «Селтик» — британские дуболомы, с ними красно-белым будет полегче. Вполне возможно, что их они и пройдут. Главное, чтобы не попались «Монако» и «Бенфика». «Спартак» может быть фаворитом в Европе только по былым заслугам. Если судить по нынешнему состоянию команды, то красно-белые фаворитом являться не будут.
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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 18:33
А Митьюланд Спартак пройдет? Мне думается, что именно они достанутся, а потом вылетят.
Zak11
Zak11
вчера в 18:08
А по иронии судьбы достанется именно Бенфика. Посмотрим как Руй подготовит команду против своих бывших подопечных
makkie
makkie ответ Ekkimukk (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Интересно, не знал об этом.
Спасибо за ликбез)
Ekkimukk
Ekkimukk ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:47, ред.
По правилам, если последующее слово начинается с а, о, и, у, э, то употребляем предлог об. В остальных случаях (перед е, ё, ю, я, а также перед согласными) — предлог о.
Аббревиатура "ЛЧ" произносится как "ЭЛЧЕ", соответственно и предлог "об". Если произносите без сокращения "Лига чемпионов", то был бы предлог "о".
stlouis
stlouis ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
аббревиатура ЛЧ начинается с гласного звука "э", потому об
makkie
makkie
вчера в 13:35
Червиченко: «Об ЛЧ можно будет забыть
________________________

Почему ОБ, а не О ??
makkie
makkie
вчера в 13:22
Главное, чтобы не попались «Монако» и «Бенфика»
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Если не попадутся в 3 раунде, то в 4 раунде с кем-то из них Спартак точно сыграет.
Малой кровью не отделаться.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:15
С Тедеско может и на ура бы прошли а теперь другой тренер . Все равно менять чет будет . Энергетика не та
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:13
Мидтьюлланд тож нада пройти сначала. Разные чемпионаты
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:11
Песни червя......))))).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:06
Я думаю, Федун ко всему готов:
1-я конная
1-я конная
вчера в 13:02
У Спартака есть шанс на ЛЕ, если попадётся Мидтьюлланд
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 13:01
Можно упростить "Если попадется любая команда, кроме "Мидтьюлланда""
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