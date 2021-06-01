«Спартак» объявил об уходе Тигиева

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сегодня, 15:28

Защитник «Спартака» покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба молодежной команды в клубном твиттере.

Георгий выступал за «Спартак» с 2017 года, в его составе он стал чемпионом России. Последние полтора сезона Тигиев был игроком «Спартака-2».

Георгий Тигиев покидает «Спартак»



Георгий перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2»



Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/LqLrq2vFMz — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) June 1, 2021