«Спартак» объявил об уходе Тигиева

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба молодежной команды в клубном твиттере.
Георгий выступал за «Спартак» с 2017 года, в его составе он стал чемпионом России. Последние полтора сезона Тигиев был игроком «Спартака-2».
Георгий Тигиев покидает «Спартак»— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) June 1, 2021
Георгий перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2»
Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/LqLrq2vFMz
В прошлом сезоне ФНЛ 26-летний игрок провел 2 матча в ФНЛ.
Тружусь, как ты выражаешься.
И на правах участника конкурса вправе высказывать своё мнение об этом конкурсе. Только это не значит что я требую переделать правила под себя.
Изменения в правилах хотят многие участники. Как говорится, наше дело предложить а уж дело организаторов принять или не принять эти предложения.
А по поводу футболок - ты ведь не знаешь, куда идут мои призы. Поэтому не надо про них и вспоминать...
Тружусь, как ты выражаешься.
И на правах участника конкурса вправе высказывать своё мнение об этом конкурсе. Только это не значит что я требую переделать правила под себя.
Изменения в правилах хотят многие участники. Как говорится, наше дело предложить а уж дело организаторов принять или не принять эти предложения.
А по поводу футболок - ты ведь не знаешь, куда идут мои призы. Поэтому не надо про них и вспоминать...