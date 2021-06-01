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«Спартак» объявил об уходе Тигиева

сегодня, 15:28

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба молодежной команды в клубном твиттере.

Георгий выступал за «Спартак» с 2017 года, в его составе он стал чемпионом России. Последние полтора сезона Тигиев был игроком «Спартака-2».

В прошлом сезоне ФНЛ 26-летний игрок провел 2 матча в ФНЛ.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:58
Когда есть Кутепов никакой Тигиев не нужен!)))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:14
С облегчением Тигиева, теперь он вольный человек.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:11
Дома точно пригодится, тем более нам защитник нужен.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:58
Не потеря!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:52
O-J-G, я тоже посещаю этот сайт и пишу комментарии, иногда и лучшие.
Тружусь, как ты выражаешься.
И на правах участника конкурса вправе высказывать своё мнение об этом конкурсе. Только это не значит что я требую переделать правила под себя.
Изменения в правилах хотят многие участники. Как говорится, наше дело предложить а уж дело организаторов принять или не принять эти предложения.
А по поводу футболок - ты ведь не знаешь, куда идут мои призы. Поэтому не надо про них и вспоминать...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:47
Это было бы правильное решение, в 26 лет пора бы уже где то осесть ....и конечно не в дубле .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:42
Давай домой в Аланию!!! Там ты нужнее !!!
Afromama
Afromama
сегодня в 15:40
Нееееет, только не легенда Спартака. Невосполнимая потеря..
Серж 129
Серж 129
сегодня в 15:38
это кто такой бл..ь вообще
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:33
Вот ведь печаль какая...
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