Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в ЛЧ

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сегодня, 10:48

Контракт главного тренера «Челси» с клубом был автоматически продлён.

По информации Bild, в договоре Тухеля с лондонским клубом был прописан пункт, по которому соглашение автоматически продляется до 2024 года в случае победы команды в Лиге чемпионов. Прошлый контракт действовал до 2022 года.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.