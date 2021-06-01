Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в ЛЧ

Контракт главного тренера «Челси» Томаса Тухеля с клубом был автоматически продлён.
По информации Bild, в договоре Тухеля с лондонским клубом был прописан пункт, по которому соглашение автоматически продляется до 2024 года в случае победы команды в Лиге чемпионов. Прошлый контракт действовал до 2022 года.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.
Роберто Ди Маттео по моему тоже начал тренировать Челси с половины сезона и выиграл лигу чемпионов с Челси и тоже контракт продлили а он в новом сезону и половину сезона не поработал
Роберто Ди Маттео по моему тоже начал тренировать Челси с половины сезона и выиграл лигу чемпионов с Челси и тоже контракт продлили а он в новом сезону и половину сезона не поработал