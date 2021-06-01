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Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлён после победы в ЛЧ

сегодня, 10:48

Контракт главного тренера «Челси» Томаса Тухеля с клубом был автоматически продлён.

По информации Bild, в договоре Тухеля с лондонским клубом был прописан пункт, по которому соглашение автоматически продляется до 2024 года в случае победы команды в Лиге чемпионов. Прошлый контракт действовал до 2022 года.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 13:27
Даже сомнений в другом не было
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:18
Другого и не ожидали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:03
Иначе и быть не могло!
usk
usk
сегодня в 11:58
посмотрим поглядим сможет ли доработать контракт до конца
Роберто Ди Маттео по моему тоже начал тренировать Челси с половины сезона и выиграл лигу чемпионов с Челси и тоже контракт продлили а он в новом сезону и половину сезона не поработал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:44
Тухель вообще молодчага!
beefs
beefs
сегодня в 11:27
Тухель себя очень хорошо зарекомендовал...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:20
Тухель сам решил свою судьбу.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:05
Хороший стимул, чтобы выиграть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:59
Ещё бы не продлили)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:56
Ну и хорошо)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:54
От добра добра не ищут...
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