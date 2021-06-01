«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

Пресс-служба «Ромы» объявила о подписании нового контракта с полузащитником .

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Мхитарян прокомментировал новую сделку с клубом.

За последние два года в «Роме» я влюбился и в клуб, и в город, во многом благодаря невероятной страсти болельщиков. Амбиции клуба очень высоки, и я горжусь возможностью сыграть свою роль, поскольку мы попытаемся выполнить все задачи, которые ждут нас в следующем сезоне.