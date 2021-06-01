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«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

сегодня, 19:50

Пресс-служба «Ромы» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Мхитарян прокомментировал новую сделку с клубом.

За последние два года в «Роме» я влюбился и в клуб, и в город, во многом благодаря невероятной страсти болельщиков. Амбиции клуба очень высоки, и я горжусь возможностью сыграть свою роль, поскольку мы попытаемся выполнить все задачи, которые ждут нас в следующем сезоне.

«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

Ранее сообщалось, что Мхитарян уладил конфликт с новым тренером команды Жозе Моуриньо.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:23
Полезно будет обеим сторонам, лишь бы Жозе не испортил
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
сегодня в 21:09
А зачем ему уходить? Ему город нравится, собственный дом, жена с ребенком,коллектив хороший, а он в нем один из важнейших игроков, лидер. Его очень просили болельщики и руководство. Дело было за Моуром, о тот всегда помнил, как Генрих спасал его от увольнения в МЮ и был согласен с членством Генриха в команде. Прессе нужен был скандал, а он не получился. Сейчас все футболисты пошли на сокращенте зарплаты: кризис заставил. Генрих пошел на сокращение вдвое зарплаты; теперь она 4,5 евро в год. Поиграет в удоаольствие еще 3-4 года на высоком уровне.... Доброго футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:01
Все к этому шло. "Замах" у Генриха на рупь, посмотрим на сколько в итоге "удар" потянет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:18, ред.
Убалтал всё таки не винного , с очень подозрительным армянским именем Генрих !!!)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:05
Выше Ромы ему никуда не прыгнуть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:53
продлил контракт после разговора с моуром:
Генрих: "наверно я уйду из клуба"
Моуриньо: "да ладно тебе, я сам не надолго, только заберу неустойку и свалю, а ты оставайся поиграй футбол"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:50
Хорошо для всех...
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