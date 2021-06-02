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Кьеллини и Распадори — в окончательной заявке сборной Италии на ЧЕ-2020

сегодня, 01:57

Пресс-служба сборной Италии объявила окончательный состав на Евро-2020.

Состав сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («Пари Сен-Жермен»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен»);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — «Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

Ранее стала известна заявка сборной Украины на ЧЕ-2020.

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Gahi
Gahi
сегодня в 02:21
Во всех линиях хорошие и опытные футболисты.
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