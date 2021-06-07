Гвардиола: «Куман — идеальный тренер для „Барселоны“ на следующий сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Барселону», а также поделился мнением о работе наставника каталонского клуба .

У меня двухлетний контракт с «Манчестер Сити», я счастлив в этом клубе.

Куман — идеальный тренер для «Барселоны» на следующий сезон. Это был трудный год для всех, и Рональд заслуживает ещё одного года в этом клубе. Кроме того, вторые сезоны всегда лучше, чем первые. Иногда «Барселона» при Кумане играла очень хорошо, в те моменты они показывали лучший футбол в Испании.