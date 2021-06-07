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Гвардиола: «Куман — идеальный тренер для „Барселоны“ на следующий сезон»

вчера, 18:26

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Барселону», а также поделился мнением о работе наставника каталонского клуба Рональда Кумана.

У меня двухлетний контракт с «Манчестер Сити», я счастлив в этом клубе.

Куман — идеальный тренер для «Барселоны» на следующий сезон. Это был трудный год для всех, и Рональд заслуживает ещё одного года в этом клубе. Кроме того, вторые сезоны всегда лучше, чем первые. Иногда «Барселона» при Кумане играла очень хорошо, в те моменты они показывали лучший футбол в Испании.

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112910415
112910415
сегодня в 06:24
ну да, второй сезон будет лучше
Feanor1993
Feanor1993 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:55
А ведь правду говорят, что от ненависти до любви один шаг)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:50
поддержал одноклубника.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:02
Пеп подкалывает Кумана.
allemz
allemz
вчера в 18:46
Этому днарю только других обсуждать, для кого идеально - для кого нет. Лучше бы атмосферу налаживал так нормально как языком чешешь. Ляпорт в Барсу хочет (активные переговоры идут), Бернарду просто уйти хоть куда-нибудь, Атлетико его сильно хочет (по словам его окружения, он разочаровался из-за тупых решений шарлатана), Канселу тоже 81уть хочет, Аке вообще пожалел что перешел, еще шпоры с туринцами хотят суетолога Жезуса забрать. Когда Арсенал предложил 55 лямов за Стерлинга, лысый днарь сказал, что ямаец незаменим. ОМГ. Халдун совершил ошибку, что не уволил его сразу, атмосфера к нулю сводится, большинство разочаровались в нем. Уже предчувствую провальный сезон и скорое увольнение каталонского бастарда.

Лучше бы этот трус на заявление Маттеуса ответил, а не чужую работу обсуждал:
(«Гвардиола украл ЛЧ у «Ман Сити» и фанатов своим стартовым составом. Уверен, в клубе обсудят его отставку»)
Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу за выбор стартового состава на финал Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Своим стартовым составом Гвардиола украл Лигу чемпионов у «Манчестер Сити» и болельщиков команды. Он должен выслушать справедливую и резкую критику со всех сторон.

Уверен, что в клубе будут обсуждать его отставку. После этого финала футболисты начнут сомневаться в нем. Ему понадобилось попробовать что-то еще, проявить изобретательность в самый неподходящий момент. Гвардиола полностью заслужил поражение.

Как можно выходить на самый важный матч в истории клуба без опорного полузащитника? Ты выпускал игрока на эту позицию практически в каждой игре сезона. Он обеспечивает баланс, страхует всех.

Почему Родри и/или Фернандиньо остались в запасе, в старте вышли шесть атакующих полузащитников, а на поле не было центрфорварда?» – написал Маттеус в своей колонке.
FruttyPups
FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:43
Спасибо, исправили.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:41
в те момент
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
в те моментЫ .....исправьте.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:40
Понятно , что вешать на Кумана все грехи - это неправильно. Он принял команду в которой был полный раздрай: долги , неопределенность с руководством, многие игроки были в подвешенном состоянии, была полная неопределенность. Состав жидковат, но даже с таким составом Куман смог включиться в борьбу за чемпионство. И только смазанная концовка несколько ложек дегтя добавила. Теперь у Кумана и руководства есть время все переосмыслить, попытаться усилиться и в новом сезоне показать уже более зрелую, более стабильную игру.
А уж как Рональд будет справляться - это узнаем ближе к новому году.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
вчера в 18:37
Сити лучше Барсы.
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 18:35
Ну если Барселона не ставит себе цели победить в чемпионате, то несомненно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:31
Чтобы эти иногда были всегда.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:29
Посмотрим.что получится
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