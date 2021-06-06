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«Тоттенхэм» возобновит переговоры с тен Хагом

вчера, 10:04

«Тоттенхэм» возобновит диалог с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом после того, как переговоры с Антонио Конте провалились, сообщает the Mirror.

Тен Хаг был одним из первых кандидатов, которых рассматривали председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви и директор по техническим характеристикам Стив Хитчен после ухода Жозе Моуриньо.

В дальнейшем клуб пытался договориться с экс-наставником «Интера» Антонио Конте, но переговоры не увенчались успехом.

На данный момент «шпоры» ведут работу, чтобы заполучить тен Хага в этом месяце.

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 14:59
Посмотрим, чем все закончится
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:30
интересно будет посмотреть на работу этого тренера,на мой взгляд он не хуже зажравшегося португальца,который кроме себя любимого никого не видит. Тренер привык быть донором,так что будет не сильно категоричен к кадрам.
Почему Барса его не подписала - это вообще не понятно,а отдали предпочтение Куману.
youtomee
youtomee ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:14
да, только Тоттенхэм к ним не относится
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:41
Шикарный тренер, пора и возглавить какой нибудь топ клуб !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:39
Ну а кто после Хага!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 11:21
Никто не хочет возглавлять Тоттенхэм. «77м ты не был, но и до вершины не добрался». А все топ тренеры хотят быть на вершине.
dimagas2
dimagas2 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:29
Ставка на Лэмпарда вполне логична,его брали когда никто не хотел возглявлять команду с трансферным баном,а вот по Пирло тут уже скорее поддались на на модное течение после Зидана,Сульшера и Лэмпарада.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:19
Думаю Шпоры не тот клуб для него. Пора и топ возглавить
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:13
Удивительно, что тен Хаг ещё не возглавил топ-клуб. Непонятно стремление делать ставку на Пирло или Лемпарда, когда есть тот же тен Хаг или Жардим с Гасперини.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:09
Настойчивость их украшает...
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