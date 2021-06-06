«Тоттенхэм» возобновит переговоры с тен Хагом

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вчера, 10:04

«Тоттенхэм» возобновит диалог с главным тренером «Аякса» после того, как переговоры с провалились, сообщает the Mirror.

Тен Хаг был одним из первых кандидатов, которых рассматривали председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви и директор по техническим характеристикам Стив Хитчен после ухода Жозе Моуриньо.

В дальнейшем клуб пытался договориться с экс-наставником «Интера» Антонио Конте, но переговоры не увенчались успехом.

На данный момент «шпоры» ведут работу, чтобы заполучить тен Хага в этом месяце.