«Тоттенхэм» возобновит переговоры с тен Хагом

«Тоттенхэм» возобновит диалог с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом после того, как переговоры с Антонио Конте провалились, сообщает the Mirror.
Тен Хаг был одним из первых кандидатов, которых рассматривали председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви и директор по техническим характеристикам Стив Хитчен после ухода Жозе Моуриньо.
В дальнейшем клуб пытался договориться с экс-наставником «Интера» Антонио Конте, но переговоры не увенчались успехом.
На данный момент «шпоры» ведут работу, чтобы заполучить тен Хага в этом месяце.
Почему Барса его не подписала - это вообще не понятно,а отдали предпочтение Куману.
Почему Барса его не подписала - это вообще не понятно,а отдали предпочтение Куману.