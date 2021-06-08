Тренерский штаб «Уфы» пополнили два специалиста

Пресс-служба «Уфы» сообщает о пополнении в тренерском штабе.
Старшим тренером основного состава назначен Дмитрий Безняк, а тренером вратарей стал Анатолий Зарапин.
Дмитрий Безняк и Анатолий Зарапин пополнили тренерский штаб ФК «Уфа» 🤝— ФК УФА (@UfaFc) June 8, 2021
Дмитрий Анатольевич назначен на позицию старшего тренера, Анатолий Анатольевич – тренер по работе с вратарями.
Рады видеть специалистов в нашей команде, желаем результативной работы и новых побед! ✊🏼 pic.twitter.com/QLi0NJ2HNf
Напомним, вчера «Уфу» покинул тренер вратарей Юрий Перескоков.