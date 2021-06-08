ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тренерский штаб «Уфы» пополнили два специалиста

сегодня, 15:35

Пресс-служба «Уфы» сообщает о пополнении в тренерском штабе.

Старшим тренером основного состава назначен Дмитрий Безняк, а тренером вратарей стал Анатолий Зарапин.

Напомним, вчера «Уфу» покинул тренер вратарей Юрий Перескоков.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:52
Не уменьем так числом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:51
Кто такие, зачем пришли , - "Не знаю" ??!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:46
Посмотрим что из этого получится
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:38
Кадровая работа клуба. Мне их фамилии не известны.
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