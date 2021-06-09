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Селюк выделил трёх главных фаворитов Евро-2020

сегодня, 00:46

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, кого он считает главными фаворитами предстоящего Евро-2020.

Что касается фаворитов чемпионаты Европы, то это Франция. Сюда же можно отнести Бельгию, которая на прошлом чемпионате мира была одним из фаворитов. Как говорит Гари Линекер: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы». Поэтому немцы тоже фавориты. Но я скажу так, что все очень сильно недооценивают Италию.

Я считаю, что Италия может быть одним из главных фаворитов чемпионата Европы. Итальянцы под руководством Роберто Манчини, с которым у меня хорошие отношения, не проигрывают 27 игр подряд и не пропускают восемь игр кряду. Итальянцы будут даже предпочтительнее, чем бельгийцы.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 10:09
Бельгия или Франция.
valt134
valt134
сегодня в 10:08
А МЫ??? А как же МЫ???
Feanor1993
Feanor1993
сегодня в 08:54, ред.
Италию точно ничего не ждёт. Вышли из крайне слабой группы, в которой и Россия могла бы 10 побед взять. У Франции, для сравнения, была Турция, у Германии - Нидерланды, у Испании - Швеция, у Англии - Чехия, у Португалии - Украина, у Бельгии - Россия. Италия же играла с неприлично слабыми соперниками: Финляндия (многолетний аутсайдер европейского футбола), Босния и Герцеговина (поколение Джеко и Пьянича уходит со сцены, молодых боснийцев мы нигде не видим), Греция (в наше время - беспросветный аутсайдер). И на Евро они получили весьма посредственную группу, в то время как Франция и Германия вместе.

Хотя я считаю, что у Италии в матче открытия Турция вполне может отнять очки. На победу турок я, конечно, ставить бы не стал, но Демираль, Союнджю, Юндер, Чалханоглу, Языджи - это немногим хуже, чем Флоренци, Спинаццола, Локателли и Жоржинью. Да и Гюнеш посильней Манчини будет.
112910415
112910415
сегодня в 08:13
дружба с Селюком - необходимое и достаточное условие !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:19
Не самые оригинальные фавориты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:51
Самое важное в этой новости, что селюк дружит с Манчини.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 04:40
У Селюка везде один фаворит - Яя Туре)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:36
Итальяно веро !!!
1bear
1bear
сегодня в 01:31
согласен,что итальянцы - одни из главных фаворитов
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