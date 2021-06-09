Селюк выделил трёх главных фаворитов Евро-2020

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, кого он считает главными фаворитами предстоящего Евро-2020.

Что касается фаворитов чемпионаты Европы, то это Франция. Сюда же можно отнести Бельгию, которая на прошлом чемпионате мира была одним из фаворитов. Как говорит Гари Линекер: «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы». Поэтому немцы тоже фавориты. Но я скажу так, что все очень сильно недооценивают Италию.

Я считаю, что Италия может быть одним из главных фаворитов чемпионата Европы. Итальянцы под руководством Роберто Манчини, с которым у меня хорошие отношения, не проигрывают 27 игр подряд и не пропускают восемь игр кряду. Итальянцы будут даже предпочтительнее, чем бельгийцы.