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Сборная России тренируется в полном составе

сегодня, 11:59

Сборная России в подмосковном Новогорске в полном составе продолжает подготовку к Евро-2020 и домашнему товарищескому матчу с командой Болгарии.

С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитник «Рубина» Илья Самошников, футболист московского «Динамо» Роман Евгеньев, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунёв. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки.

Самошников тренируется по индивидуальной программе, футболист из-за повреждения пропустил товарищескую встречу с командой Польши (1:1).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:29
Хоть здесь 100% успех.
112910415
112910415
сегодня в 13:00
до заслуженной славы осталось немного
blitz
blitz
сегодня в 12:53
Это хорошо, всем без травм.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:45
Троим запасным - самая лафа, практически отдых.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:42
В сеть слит секретный план тренировок Артема Дзюбы:
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:20
После Бельгии всё будет ясно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:00
Надо готовиться,группа тяжелая.
dadrail
dadrail
сегодня в 12:00
Удави Вам....и хоть что то покажите
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