Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России в подмосковном Новогорске в полном составе продолжает подготовку к Евро-2020 и домашнему товарищескому матчу с командой Болгарии.
С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитник «Рубина» Илья Самошников, футболист московского «Динамо» Роман Евгеньев, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунёв. Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки.
Самошников тренируется по индивидуальной программе, футболист из-за повреждения пропустил товарищескую встречу с командой Польши (1:1).