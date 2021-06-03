Сборная России тренируется в полном составе

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сегодня, 11:59

Сборная России в подмосковном Новогорске в полном составе продолжает подготовку к Евро-2020 и домашнему товарищескому матчу с командой Болгарии.

С командой продолжают тренироваться не попавшие в финальную заявку защитник «Рубина» , футболист московского «Динамо» , а также голкипер «Зенита» . Эти футболисты могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-то из основной заявки.

Самошников тренируется по индивидуальной программе, футболист из-за повреждения пропустил товарищескую встречу с командой Польши (1:1).