Конте рассказал, почему ещё не приступил к работе после ухода из «Интера»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, почему он всё ещё не нашёл себе новый клуб.
Деньги — это не моя навязчивая идея. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не убедят.
Ранее в приглашении Конте был заинтересован «Тоттенхэм», однако стороны не смогли согласовать сделку. По данным СМИ, главной причиной стал финансовый вопрос, однако итальянский специалист опроверг эту информацию.
Только когда денег много, что до конца жизни хватит, то можно дома и о бабочках порассуждать.
Только когда денег много, что до конца жизни хватит, то можно дома и о бабочках порассуждать.