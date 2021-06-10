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Конте рассказал, почему ещё не приступил к работе после ухода из «Интера»

сегодня, 08:50

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, почему он всё ещё не нашёл себе новый клуб.

Деньги — это не моя навязчивая идея. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не убедят.

Ранее в приглашении Конте был заинтересован «Тоттенхэм», однако стороны не смогли согласовать сделку. По данным СМИ, главной причиной стал финансовый вопрос, однако итальянский специалист опроверг эту информацию.

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galem72
galem72
сегодня в 12:00
"...деньги — это не моя навязчивая идея..."

Только когда денег много, что до конца жизни хватит, то можно дома и о бабочках порассуждать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:13
У него денег уже до конца жизни заработано.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:05
Счастье не в деньгах, а в их количестве 🤣🤣🤣
ОПС
ОПС
сегодня в 09:01
Ну и нормально
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:54
Насчёт денег врёт!
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