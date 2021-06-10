Конте рассказал, почему ещё не приступил к работе после ухода из «Интера»

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сегодня, 08:50

Бывший главный тренер «Интера» рассказал, почему он всё ещё не нашёл себе новый клуб.

Деньги — это не моя навязчивая идея. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не убедят.