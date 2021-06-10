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Ломбертс назвал самого опасного футболиста в составе сборной России

сегодня, 08:24
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о первом матче сборной Бельгии на Евро-2020 против сборной России, а также рассказал, кого бельгийцы считают самым опасным футболистом в составе России.

В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневаются, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки. Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним. Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счёт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещё находится в полёте.

Сегодня стало известно, что Ломбертс вошёл в тренерский штаб «Гента».

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 13:53, ред.
Инструкция
На допросе Лобертс этот,
Всё о Дзюбе рассказал.
И его интимный метод,
В подготовке указал.
Потому в контакт опасно,
С ним вступать, кто толераст,
Будь быстрее - это ясно?
Прерывай на Дзюбу пас.
Tostao
Tostao
сегодня в 12:45, ред.
Будут ждать Дзюбу в основе, а выпустить надо Соболева. Он более пластичен и подвижен. Что от него ждать, они не знают и это шанс.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:41
Боевой слон Усатого кавказского австрийца растопчет эту жалкую шайку.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:41, ред.
Лукавит Ломбертс, так подсластил пилюльку своим бывшим одноклубникам, в свете разгромного поражения. Давно от команды усатого не жду игры.
sir_Alex
sir_Alex ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 09:51
И не только слюнями 😜
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:51
Дзюба не сколько опасен, сколько непредсказуем - никто не знает, даже он сам, куда мяч от него отскочит ))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:31
Самый главный и опасный противник у Бельгии в матче с Россией - это сама Бельгия. Недонастрой и недооценка не раз приводили многие команды-фавориты не к тому результату, на который рассчитывали. По словам Ломбертса "у нас почти никто не сомневается, что Бельгия легко выиграет", можно предположить, что примерно такие же ожидания от игры с нами царят и в стане сборной Бельгии. Что же, нам это только на руку. Сумеем ли воспользоваться этим небольшим недостатком бельгийцев - большой вопрос. Нам только остаётся смотреть, болеть за Россию и, как всегда, надеяться на лучшее. Удачи сборной России!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:19
Однозначно - Дзюба. Ему не только давать принимать мяч, ему даже телефонный номер давать страшно.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:04
Бельгийцы посмотрели видео и теперь опасаются Дзюбу. Он может их слюнями забрызгать
drug01
drug01
сегодня в 09:02
Это только предположения....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:58
Время покажет, кто опасен в России...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:54
После просмотренного видео с Дзюбой и Азмуном европейское общество разделилось на два лагеря. Часть опасаются Артёма, а вторая часть приглашает Артёма принять участие в толлерантном параде.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:26
Все боятся дзюбу, если он сзади, то лучше не наклоняться!!))
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