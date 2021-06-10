Ломбертс назвал самого опасного футболиста в составе сборной России

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сегодня, 08:24

Бывший защитник «Зенита» поделился мнением о первом матче сборной Бельгии на Евро-2020 против сборной России, а также рассказал, кого бельгийцы считают самым опасным футболистом в составе России.

В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневаются, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки. Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним. Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счёт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещё находится в полёте.

Сегодня стало известно, что Ломбертс вошёл в тренерский штаб «Гента».