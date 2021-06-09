Дюков: «Увидели определённые политические посылы в форме сборной Украины»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение РФС направить обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форму украинской команды нанесено изображение контура карты страны с Республикой Крым, а также лозунг «Слава Украине! Героям слава!»

Мы направили обращение в УЕФА , ждем ответа. Думаю, в течение сегодняшнего дня или завтрашнего, получим официальный ответ.

Что касается РФС , мы высказали в письме свою позицию. Мы увидели как в экипировке, так и в игровом комплекте сборной Украины определенные политические посылы. Считаем, это не соответствует требованиям и принципам, которые есть в правилах игры IFAB и тем регламентам, которые регулируют экипировку УЕФА .

Эта наша инициатива, потому что в футболе мы решаем задачу объединения людей. Это касается не только России, но и всех других стран. А те посылы, которые мы наблюдаем в футболке и презентации самой формы не говорят о какой-то политической ментальности, а наоборот, призывают к определенному расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол.