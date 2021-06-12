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«Арсенал» ведёт переговоры с Тирни по новому контракту

сегодня, 09:42

Как сообщает источник, «Арсенал» собирается продлить контракт с защитником Кираном Тирни.

Утверждается, что «канониры» уже ведут переговоры с 24-летним шотландцем по поводу нового соглашения на улучшенных условиях.

В сезоне-2020/21 Тирни провел 38 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Ранее Тирни интересовался «Реал».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:45
Мудрое решение.
Тирни, Сака,Мартинелли,ЭСР и Пепе должны быть в команде как можно дольше, должны быть основным костяком команды.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Посмотрим чем закончатся переговоры
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:43
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