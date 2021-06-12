«Арсенал» ведёт переговоры с Тирни по новому контракту

Как сообщает источник, «Арсенал» собирается продлить контракт с защитником Кираном Тирни.
Утверждается, что «канониры» уже ведут переговоры с 24-летним шотландцем по поводу нового соглашения на улучшенных условиях.
В сезоне-2020/21 Тирни провел 38 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач.
Ранее Тирни интересовался «Реал».
Тирни, Сака,Мартинелли,ЭСР и Пепе должны быть в команде как можно дольше, должны быть основным костяком команды.
Тирни, Сака,Мартинелли,ЭСР и Пепе должны быть в команде как можно дольше, должны быть основным костяком команды.