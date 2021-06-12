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Соболев рассказал, как «Спартак» попрощался с Тедеско в ресторане

сегодня, 16:20

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, как красно-белые попрощались бывшим главным тренером Доменико Тедеско.

На стадионе тренера проводили после «Химок», а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили — про сезон, про команду, про всех нас; так что это было скорее не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.

С ним было много хороших моментов — не выделю какой-то отдельно. Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаёшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика. Правда, сам с учителем ещё не занимаюсь — всё никак не могу начать.

Недавно сообщалось, что Тедеско интересуются два клуба Серии А.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 19:14
Ну, а я про что? Может, не только ползали, а и какие-нить разборки внутренние учинили...
311
311
сегодня в 18:49
Нахрюкались в ресторане, очнулись в сборной!)
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:44
тедеско-никто не увольнял!...все " НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ"- исходило от доминико!
альсато
альсато ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 17:38
не знание хоть одного басурманского языка-это стыдно....но изучать-ПОЗОРНО!.....если выбирать между стыдом и позором...выбираю-стыд!)))))
makkie
makkie
сегодня в 17:15
Наконец-то в Спартаке по-человечески попрощались с тренером.

Раньше ведь увольняли по факту и всё. И тут и прощальная пресс-конференция, и совместный ужин, и тёплые слова. Приятно, чёрт возьми!
Тедеско заслужил такие проводы, настоящий профи!
Gahi
Gahi
сегодня в 16:57
Лень-матушка прежде нас родилась. "Правда, сам с учителем ещё не занимаюсь — всё никак не могу начать". Надо лень на ремень. А работать нужно над собой,  заниматься самообразованием не лениться, и оттачивать своё мастерство каждый день, если хочешь добиться большего. Удачи 
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:53
Смотреть как они там пьяные ползают
ProKop92
ProKop92 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:46, ред.
Ему, кстати, было бы очень полезно в АПЛ поиграть. Опыт. Развитие. Избавление от симуляций.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:33
Хорошо бы видео посмотреть...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:30
У Соболева мечта в АПЛ поиграть - может получится когда-нибудь, так что английский пригодится. Хотя Зарема рисует безрадостные перспективы на данную возможность.
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