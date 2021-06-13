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«Крылья Советов» объявили об уходе Голенкова и Комбарова

сегодня, 18:42

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила, что нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров покидают команду.

Нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров завершили своё выступление за нашу команду. У обоих игроков закончились контракты с «Крыльями Советов».

Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за проделанную работу и игру в нашей команде. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России. Желаем футболистам успешного продолжения карьеры и будем всегда рады видеть на играх «Крыльев Советов»!

У Голенкова есть предложения из чемпионата Чехии, а Комбаров мечтает вернуться в «Спартак».

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Все комментарии
Футболтус
Футболтус
сегодня в 19:06
Интересно куда Комбаров пожалует, может к другу ( Глушакову) в Химки?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:57
Комбаров, бог с ним, а вот Голенков, жаль, что уходит.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:50
Лучших не уговорили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:49
Видно есть на примете игроки , которые будут более полезны команде. Все же ФНЛ и РПЛ - это разные уровни. Очень хочется верить, что Самара усилится и сможет закрепиться в высшем дивизионе. Команда с историей и хочется пожелать ей успехов в новом сезоне.
Всем здоровья.
beefs
beefs
сегодня в 18:44
Крылья зря отпускают этих футболистов...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 18:43
Интересное решение руководства
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