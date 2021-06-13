«Крылья Советов» объявили об уходе Голенкова и Комбарова

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила, что нападающий и защитник покидают команду.

Нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров завершили своё выступление за нашу команду. У обоих игроков закончились контракты с «Крыльями Советов».

Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за проделанную работу и игру в нашей команде. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России. Желаем футболистам успешного продолжения карьеры и будем всегда рады видеть на играх «Крыльев Советов»!