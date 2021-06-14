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«Барселона» готова продать Умтити за 5-10 млн евро

14 июня 2021, 13:13

«Барселона» планирует продать защитника Самюэля Умтити.

Каталонский клуб хочет выручить с продажи игрока 5-10 млн евро.

«Барса» готова расстаться с футболистом уже этим летом. Сам Умтити не хочет уходить из испанского клуба.

Ранее ходили слухи, что на Умтити претендует «Зенит».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июня в 22:01
Коутиньо тоже вроде бы не прочь отдать в пределах 20-ки,а брали 120-140 с бонусами и со скандалом, ещё и Гризмана за 180 и Дембеле чуть подешевле. Апельсиновая автономия простоутопала в радужных иллюзиях,но их вернули на землю.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июня в 12:08
А ты забыл, что ты обычно пишешь про другие команды?

"бабушки у подъездов (и Байкал 38) могли о чём посудачить на досуге..."

И что за переход на личности? Я понимаю, что ты хочешь как то меня подцепить, задеть, но тут без вариантов. Тебе нравится только твоя правда, а сам себя некрасиво ведёшь!
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июня в 18:40
Всего 5-10 млн евро? Да, слишком уж он подешевел...Понятно, что его карьера в Барселона подошла к концу.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 июня в 18:18
Вот поэтому трансфермаркт и ерунда, он не говорит о реальной стоимости. И Витсель с Халком не стояли столько сколько за них отдали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 июня в 18:16
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    14 июня в 18:13
    Много факторов...более 10-ти...
    Срок окончания контракта...растёт цена или падает...возраст...желание самого игрока... и пр...и пр...и пр..
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 июня в 17:48
    А если игрок стоит 50 тысяч рублей, то Зенит за 50 тысяч и покупает...
    Тут жизнь сама всё сочиняет за ... Питер всегда славился поэтами сказочниками, так сказать культурная столица! Даже экскурсии есть.

    Петербургские сказочники: Тематическая экскурсия без посещения музея, посвященная петербургским сказочникам и их героям: Пушкин, Гоголь, Шварц, Чуковский, Погорельский, Маршак.
    sir_Alex
    sir_Alex
    14 июня в 17:42
    Вообще даром 😁
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 июня в 17:41
    Так, а почему тогда трансферы бывают как в 2 раза дешевле так и в 2 раза дороже в отличии от цен данного сайта?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    14 июня в 17:30
    Да и деньги тоже...
    Legend 6
    Legend 6
    14 июня в 16:55
    Умтити нужно срочно переходить в Атлетико
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 июня в 16:26
    Цены трансфермаркта вообще ничего не значат.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
    14 июня в 15:49
    Не сочиняй....
    Если Зенит покупает игрока за 40 млн значит на тот день его цена на трансфермаркте 40 млн...
    Если Умтити стоит сегодня 8 млн ...то при переходе компенсация будет 5-10 млн...
    Брулин
    Брулин
    14 июня в 15:01
    А когда-то был одним из лучших в мире. Три года прошло, а его бесплатно никто не хочет брать. Он никому не нужен даже если половину зарплаты Барселона будет платить.
    Action
    Action
    14 июня в 14:42
    У него был разрыв мышцы бедра, понятно, что он неликвид
    Накир
    Накир
    14 июня в 14:42
    нужно продавать
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 июня в 14:17
    Ну это Барса его хочет продать за 5-10 млн евро, а вот после интереса Зенита эта сумма увеличится до 30-40 млн евро.
    swed27
    swed27
    14 июня в 14:12
    Дешево и сердито
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июня в 13:32
    А Самюэль не хочет. Как быть???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 июня в 13:27
    Так и недорого...
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 июня в 13:25
    5 и 10 млн. совершенно разные вещи.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    14 июня в 13:17, ред.
    Что то дёшево....
    Барселона...
    27 лет...
    5 млн...
    Он хоть ходит ??

    А то говорят пару лет назад Зенит у Барсы уже купил какого то парня....бразильца....молодого...за 40 млн...я его ни разу не видел....
    Ironigor
    Ironigor
    14 июня в 13:15
    Как раз Алании нужен защитник !!!)))
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