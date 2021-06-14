«Барселона» готова продать Умтити за 5-10 млн евро

«Барселона» планирует продать защитника Самюэля Умтити.
Каталонский клуб хочет выручить с продажи игрока 5-10 млн евро.
«Барса» готова расстаться с футболистом уже этим летом. Сам Умтити не хочет уходить из испанского клуба.
Ранее ходили слухи, что на Умтити претендует «Зенит».
"бабушки у подъездов (и Байкал 38) могли о чём посудачить на досуге..."
И что за переход на личности? Я понимаю, что ты хочешь как то меня подцепить, задеть, но тут без вариантов. Тебе нравится только твоя правда, а сам себя некрасиво ведёшь!
"бабушки у подъездов (и Байкал 38) могли о чём посудачить на досуге..."
И что за переход на личности? Я понимаю, что ты хочешь как то меня подцепить, задеть, но тут без вариантов. Тебе нравится только твоя правда, а сам себя некрасиво ведёшь!
Чем неостроумные вечно злобные комменты...как некоторые...
Чем неостроумные вечно злобные комменты...как некоторые...
Срок окончания контракта...растёт цена или падает...возраст...желание самого игрока... и пр...и пр...и пр..
Срок окончания контракта...растёт цена или падает...возраст...желание самого игрока... и пр...и пр...и пр..
Тут жизнь сама всё сочиняет за ... Питер всегда славился поэтами сказочниками, так сказать культурная столица! Даже экскурсии есть.
Петербургские сказочники: Тематическая экскурсия без посещения музея, посвященная петербургским сказочникам и их героям: Пушкин, Гоголь, Шварц, Чуковский, Погорельский, Маршак.
Тут жизнь сама всё сочиняет за ... Питер всегда славился поэтами сказочниками, так сказать культурная столица! Даже экскурсии есть.
Петербургские сказочники: Тематическая экскурсия без посещения музея, посвященная петербургским сказочникам и их героям: Пушкин, Гоголь, Шварц, Чуковский, Погорельский, Маршак.
Если Зенит покупает игрока за 40 млн значит на тот день его цена на трансфермаркте 40 млн...
Если Умтити стоит сегодня 8 млн ...то при переходе компенсация будет 5-10 млн...
Если Зенит покупает игрока за 40 млн значит на тот день его цена на трансфермаркте 40 млн...
Если Умтити стоит сегодня 8 млн ...то при переходе компенсация будет 5-10 млн...
Барселона...
27 лет...
5 млн...
Он хоть ходит ??
А то говорят пару лет назад Зенит у Барсы уже купил какого то парня....бразильца....молодого...за 40 млн...я его ни разу не видел....
Барселона...
27 лет...
5 млн...
Он хоть ходит ??
А то говорят пару лет назад Зенит у Барсы уже купил какого то парня....бразильца....молодого...за 40 млн...я его ни разу не видел....