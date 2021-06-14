«Челси» опережает ПСЖ в борьбе за Хакими

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14 июня 2021, 11:57

«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Интера» , пишет Daily Express.

На игрока также претендует ПСЖ , но у лондонцев больше шансов на трансфер из-за того, что миланцам интересны игроки команды Эмерсон и Андреас Кристенсен.