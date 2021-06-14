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«Челси» опережает ПСЖ в борьбе за Хакими

14 июня 2021, 11:57

«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Интера» Ашрафу Хакими, пишет Daily Express.

На игрока также претендует ПСЖ, но у лондонцев больше шансов на трансфер из-за того, что миланцам интересны игроки команды Эмерсон и Андреас Кристенсен.

Ранее сообщалось, что «Челси» и ПСЖ предложили по 60 млн евро за Хакими.

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sir_Alex
sir_Alex
14 июня в 14:21
Битва двух денежных мешков 😁
avici_liverpool
avici_liverpool
14 июня в 13:32
чтоб Зиешу не было скучно
Rheinfall
Rheinfall
14 июня в 12:38
Пока что ни Ашраф ни Мартинес не покинули Интер хотя на них имеется спрос. В случае продажи Ашрафа нужно полюбас Костича брать , вроде и он сам в Интер желает.


"Интер" договорился с Костичем
Занятные новости поступают из Германии. Согласно данным Sky Sport Deutschland, "Интеру" удалось заручиться согласием Филипа Костича на переход.

Сообщается, что "Айнтрахт" оценивает серба в 20-25 миллионов евро. Поэтому, для осуществления трансфера, нерадзурри необходимо сперва продать Хакими. Который, по слухам обо всём договорился с "ПСЖ".
Ironigor
Ironigor
14 июня в 11:58
Челси он будет нужнее !!!
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