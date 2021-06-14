«Челси» опережает ПСЖ в борьбе за Хакими

«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Интера» Ашрафу Хакими, пишет Daily Express.
На игрока также претендует ПСЖ, но у лондонцев больше шансов на трансфер из-за того, что миланцам интересны игроки команды Эмерсон и Андреас Кристенсен.
Ранее сообщалось, что «Челси» и ПСЖ предложили по 60 млн евро за Хакими.
"Интер" договорился с Костичем
Занятные новости поступают из Германии. Согласно данным Sky Sport Deutschland, "Интеру" удалось заручиться согласием Филипа Костича на переход.
Сообщается, что "Айнтрахт" оценивает серба в 20-25 миллионов евро. Поэтому, для осуществления трансфера, нерадзурри необходимо сперва продать Хакими. Который, по слухам обо всём договорился с "ПСЖ".
"Интер" договорился с Костичем
Занятные новости поступают из Германии. Согласно данным Sky Sport Deutschland, "Интеру" удалось заручиться согласием Филипа Костича на переход.
Сообщается, что "Айнтрахт" оценивает серба в 20-25 миллионов евро. Поэтому, для осуществления трансфера, нерадзурри необходимо сперва продать Хакими. Который, по слухам обо всём договорился с "ПСЖ".