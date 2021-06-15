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«Зенит» может возглавить главный тренер сборной Швейцарии Петкович

15 июня 2021, 23:49

В «Зените» может произойти перестановка на посту главного тренера команды.

Итальянский журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что петербургский клуб ведет переговоры с наставником сборной Швейцарии Владимиром Петковичем.

Петкович может сменить Сергея Семака по окончании Евро-2020.

Боснийский специалист возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 июня в 19:58
Да бредятина-жииирная утятина.При "живом" тренере они проводят переговоры?Да и Семак не плох.Чемпионат взял,что еще нужно?
Хиромант
Хиромант
16 июня в 15:04
- Мужики!

- Куда смотрит наше ФСБ?

- Какой-то итальянский журналист всё знает о переговорах тренера сборной Швейцарии и нашего Питерского Зенита (утечка информации...) - а у нас в стране вообще, никто не сном, ни духом!!!
STVA 1
STVA 1 ответ 112910415 (раскрыть)
16 июня в 13:39
В чем перспектива?Глянул его на Вики!Два года в Лацио и 4 января 2014 года Петкович был уволен из «Лацио»!Все))Остальное Самсунспор , Белинцона и тому подобное!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Tostao (раскрыть)
16 июня в 11:58
    Сп62
    Сп62 ответ порт (раскрыть)
    16 июня в 11:43
    По крайней мере, у этого источника есть имя и фамилия, а не инкогнито.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    16 июня в 11:03
    Интересно,что то кажется совпадает Олич ушел,а Семак в ЦСКА?
    порт
    порт
    16 июня в 10:36
    Было свободное место для статью, вот и нацарапали эту залипуху.
    Правда тут
    Правда тут
    16 июня в 10:17
      Garrincha58
      Garrincha58
      16 июня в 09:31
      Николо - балаболо
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      16 июня в 09:22
      Да ладно, а как же величайший тренер современности Семак, с не менее звездным капитаном?
      Palex
      Palex ответ протон1 (раскрыть)
      16 июня в 09:08
      Да, было дело😂
      Союзник противников
      Союзник противников
      16 июня в 08:29
      НЕт такого тренера в мире,который не мог бы возглавить "Зенит"!Но даже "герой нашего времени"-Манчини,обломался там.
      санек002
      санек002
      16 июня в 08:26
      и для чего?!зенит в лидерах !просто непонятно!
      112910415
      112910415
      16 июня в 07:58
      идея, конечно, перспективная
      lotsman
      lotsman
      16 июня в 07:40
      Полная чушь.
      zsb1961
      zsb1961
      16 июня в 07:32
      Пошла ротация тренеров в РПЛ.
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      ЛОСЬ РОГАТЫЙ
      16 июня в 06:27
      А как же Сережа?
      Аксинья
      Аксинья ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
      16 июня в 05:56
      Серега останется в Зените только пойдет на повышение - из физруков переквалифицируется в ученики тренера ))
      yrasikos22
      yrasikos22
      16 июня в 05:44, ред.
        Hryak Shashlyk
        Hryak Shashlyk
        16 июня в 05:11
        Чушь какую-то распространяют.
        Вячеслав Салтыков
        Вячеслав Салтыков
        16 июня в 02:36
        Норм тренер но что он сделает что Зенит будет всех рвать?
        протон1
        протон1 ответ Palex (раскрыть)
        16 июня в 01:44
        старое видео сегодня смотрел просто . как он путину втирает на счет русского футбола. а путин ему отвечает. какой русский футбол если в клубах играют большинство иностранцы. тот ему доказывает что мы все покажем. смех горе и плач крч
        oFANATo
        oFANATo
        16 июня в 01:31, ред.
        Боится Миллер что Семак опять займет 4-ое место в группе ЛЧ? Особенно после слов Семака что для питерской команды неважен выход из группы ЛЧ, важнее получать чемпионства.
        Palex
        Palex ответ протон1 (раскрыть)
        16 июня в 01:31
        А причём тут Фурсенко? Он уже давно не при делах.
        Tostao
        Tostao
        16 июня в 01:05
        ЦСКА Семак не нужен, там хотят Слуцкого и уже дважды с ним беседовали, но он упёрся.
        VeniaminS
        VeniaminS
        16 июня в 01:00
        А за что Семака убирать.
        1bear
        1bear
        16 июня в 00:52
        отлично,может хоть один клуб РПЛ начнёт играть в атакующий футбол !
        MRHM-1988
        MRHM-1988
        16 июня в 00:47
        Хороший спец . Но Зениту это не поможет .
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd
        16 июня в 00:07
        Будет забавно, если Зенит уберёт Семака, а ЦСКА позовёт его к себе... Хотя я практически на 200% уверен, что Семак провалится в любом другом клубе...
        Ironigor
        Ironigor
        16 июня в 00:05
        Ну и здесь надо было уже что-то менять. Семак точно не тренер для ЛЧ и ЛЕ . Это читалось !!!
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