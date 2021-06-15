«Зенит» может возглавить главный тренер сборной Швейцарии Петкович

В «Зените» может произойти перестановка на посту главного тренера команды.
Итальянский журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что петербургский клуб ведет переговоры с наставником сборной Швейцарии Владимиром Петковичем.
Петкович может сменить Сергея Семака по окончании Евро-2020.
Боснийский специалист возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года.
- Куда смотрит наше ФСБ?
- Какой-то итальянский журналист всё знает о переговорах тренера сборной Швейцарии и нашего Питерского Зенита (утечка информации...) - а у нас в стране вообще, никто не сном, ни духом!!!
- Куда смотрит наше ФСБ?
- Какой-то итальянский журналист всё знает о переговорах тренера сборной Швейцарии и нашего Питерского Зенита (утечка информации...) - а у нас в стране вообще, никто не сном, ни духом!!!
Семак, Жирков....
Семак, Жирков....