«Спасибо за всё, легенда!» «Сочи» попрощался с Заболотным

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сегодня, 11:23

«Сочи» попрощался с нападающим , который перешел в ЦСКА .

«Антон Заболотный покидает „Сочи“. Спасибо за всё, легенда!» — говорится в сообщении «Сочи» в клубном твиттере.

Антон Заболотный покидает «Сочи»



Нападающий продолжит карьеру в московском @pfc_cska.



Форвард стал игроком нашего клуба по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провёл 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков.



Спасибо за всё, легенда! 👏🏼 pic.twitter.com/ROiZ4MmitU — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 31, 2021

Заболотный перешел в «Сочи» по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провёл за «барсов» 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков.