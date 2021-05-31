«Спасибо за всё, легенда!» «Сочи» попрощался с Заболотным

«Сочи» попрощался с нападающим Антоном Заболотным, который перешел в ЦСКА.
«Антон Заболотный покидает „Сочи“. Спасибо за всё, легенда!» — говорится в сообщении «Сочи» в клубном твиттере.
Антон Заболотный покидает «Сочи»— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 31, 2021
Нападающий продолжит карьеру в московском @pfc_cska.
Форвард стал игроком нашего клуба по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провёл 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков.
Спасибо за всё, легенда! 👏🏼 pic.twitter.com/ROiZ4MmitU
Заболотный перешел в «Сочи» по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провёл за «барсов» 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков.