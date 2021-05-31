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«Спасибо за всё, легенда!» «Сочи» попрощался с Заболотным

сегодня, 11:23

«Сочи» попрощался с нападающим Антоном Заболотным, который перешел в ЦСКА.

«Антон Заболотный покидает „Сочи“. Спасибо за всё, легенда!» — говорится в сообщении «Сочи» в клубном твиттере.

Заболотный перешел в «Сочи» по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провёл за «барсов» 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:58
легенда легенд
xien_8686
xien_8686
сегодня в 14:16
Зря перешёл Коням Сочи хоть в евро кубки попал.а где кони ходят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:54
Смешно даже, легенда, посмотрим мы на эту лененду.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 13:20
Тепло попрощались с Антоном. Значит заслужил своей игрой.
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:15
Два гола в ворота Ростова в позорном для Сочи матче можно посчитать, как за ТРИ!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:49
В принципе пол очка за игру не так уж и плохо)
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:42
легенда ыыыы
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:31
Кто то явно пожалеет
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:25
По меркам самого "Сочи", где Зе Болотный, с момента перевоза "Динамо-СПб" в курортный город, главная звезда, легенда однозначно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:23
Так уж и легенда!
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