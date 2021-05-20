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«Ливерпуль» обошёл «Лестер» в борьбе за путёвку в ЛЧ. Итоги 37-го тура АПЛ

20 мая 2021, 00:16

Завершились все матчи 37-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Кавани Эдинсон 15 — Брайан Джо 76

«Саутгемптон» — «Лидс» 0:2
Голы: Бэмфорд Патрик 73, Робертс Тайлер 90+5

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 3:2
Голы: Троссард Леандро 50, Уэбстер Адам 72, Берн Дэн 76 — Гюндоган Илкай 2, Фоден Фил 48

«Челси» — «Лестер Сити» 2:1
Голы: Рюдигер Антонио 47, Жоржиньо 66 (пенальти) — Ихеаначо Келечи 76

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:0
Гол: Ришарлисон 48

«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0
Гол: Уиллок Джозеф 45+4

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1:2
Голы: Бергвейн Стевен 8 — Регилон 20 (автогол), Уоткинс Олли 39

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» 1:3
Голы: Бентеке Кристиан 62 — Пепе Николя 35, Мартинелли Габриэл 90+1, Пепе Николя 90+5

«Бернли» — «Ливерпуль» 0:3
Голы: Фирмино Роберто 43, Филлипс Натаниэль 52, Окслейд-Чемберлен Алекс 88

«Вест Бромвич» — «Вест Хэм» 1:3
Голы: Перейра Матеус 27 — Соучек Томаш 45+1, Огбонна Анжело 82, Антонио Мичейл 88

«Ливерпуль» обошёл «Лестер» в борьбе за путёвку в ЛЧ. Итоги 37-го тура АПЛ

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 мая в 11:48, ред.
Не говорите гоп Ливеру еще Астон Виллу нужно обыграть, а зная как команда Клоппа может слиться в самый решающий момент, уверенности нет.
Конфедерат
Конфедерат
20 мая в 09:50
Лестер просто слил ЛЧ наглым образом. Фанатам клуба надо брать пример с фанов мю...
dimagas2
dimagas2 ответ Artemon9 (раскрыть)
20 мая в 09:36
С чего это?Только в случае если Челси будет на 5-м месте и сможет победить в финале.Еще был расклад с Арсеналом и ЛЕ,но они мимо.
МЮ если берет ЛЕ то они и ток на 2-м 100%.Если Челси будет в 4-ке и даже победит в ЛЧ все ровно 4 команды будут в ЛЧ.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн ответ Artemon9 (раскрыть)
20 мая в 09:24
А если Юнайдет выигрывает ЛЕ, расклад как-то меняется? или 6я будет команда в ЛЧ?))
Artemon9
Artemon9
20 мая в 08:47
А чего жалеть кого-то из них? В финале ЛЧ две английские команды. То есть апл получит дополнительное место в лч, значит пятая команда выходит в лч
Василий 50
Василий 50
20 мая в 04:27
В футболе все бывает, но «Лестер» жалко.
АПЛ способна выставить в ЛЧ 6-8 команд.
1bear
1bear
20 мая в 03:46
Ливер приятно удивляет на финише !!!
swed27
swed27
20 мая в 02:04
Клопп все-таки смог мотивировать свою команду на концовку чемпионата
Ironigor
Ironigor
20 мая в 01:52
Челси придётся очень тяжёлый матч провести .
Удачи Челси !!!
dimagas2
dimagas2
20 мая в 00:40
На бумаге у ливера самая легкая задача.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 00:31
Все теперь решится в последнем туре. Челси предстоит игра на выезде против Астон Виллы , Ливерпуль принимает Кр. Пэлас, ну а Лестеру играть предстоит играть дома со шпорами. Тут все может произойти. Претенденты на ЛЧ выйдут мотивированы - определенно, а что касается их соперников , тут трудно предсказать: с каким настроением выйдут команды. Ждем финиша АПЛ, тогда и узнаем всех участников ЛЧ.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 00:17
Челси надо было обыгрывать!
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