«Ливерпуль» обошёл «Лестер» в борьбе за путёвку в ЛЧ. Итоги 37-го тура АПЛ

Завершились все матчи 37-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Кавани Эдинсон 15 — Брайан Джо 76
«Саутгемптон» — «Лидс» 0:2
Голы: Бэмфорд Патрик 73, Робертс Тайлер 90+5
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 3:2
Голы: Троссард Леандро 50, Уэбстер Адам 72, Берн Дэн 76 — Гюндоган Илкай 2, Фоден Фил 48
«Челси» — «Лестер Сити» 2:1
Голы: Рюдигер Антонио 47, Жоржиньо 66 (пенальти) — Ихеаначо Келечи 76
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:0
Гол: Ришарлисон 48
«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» 1:0
Гол: Уиллок Джозеф 45+4
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1:2
Голы: Бергвейн Стевен 8 — Регилон 20 (автогол), Уоткинс Олли 39
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» 1:3
Голы: Бентеке Кристиан 62 — Пепе Николя 35, Мартинелли Габриэл 90+1, Пепе Николя 90+5
«Бернли» — «Ливерпуль» 0:3
Голы: Фирмино Роберто 43, Филлипс Натаниэль 52, Окслейд-Чемберлен Алекс 88
«Вест Бромвич» — «Вест Хэм» 1:3
Голы: Перейра Матеус 27 — Соучек Томаш 45+1, Огбонна Анжело 82, Антонио Мичейл 88
МЮ если берет ЛЕ то они и ток на 2-м 100%.Если Челси будет в 4-ке и даже победит в ЛЧ все ровно 4 команды будут в ЛЧ.
МЮ если берет ЛЕ то они и ток на 2-м 100%.Если Челси будет в 4-ке и даже победит в ЛЧ все ровно 4 команды будут в ЛЧ.
АПЛ способна выставить в ЛЧ 6-8 команд.
АПЛ способна выставить в ЛЧ 6-8 команд.
Удачи Челси !!!
Удачи Челси !!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.