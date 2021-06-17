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Бэйл: «Я не забил пенальти, но проявил характер, продолжив бороться»

17 июня 2021, 04:59
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 2Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Вингер «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Я ужасно рад победе. Мы сражались на поле, рвали жилы, да, я не забил пенальти, но проявил характер, продолжив бороться. Этот второй гол в концовке был вишенкой на торте.

Было важно одержать сегодня победу. Хочется думать, что четырёх очков будет достаточно, но нужно подождать. Если бы в начале турнира вы предложили нам 4 очка, мы бы откусили вам руку.

Помимо незабитого пенальти, Бэйл также отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком встречи.

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jobss
jobss ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 10:28
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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 июня в 09:16
Когда в него верят он сильно играет. Видно что игрок настроения.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 08:03
Ведь может, когда хочет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 08:00
Гольф подарил миру великих футболистов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 07:48
Бэйл живёт со своими тараканами в голове но он вчера отработал отлично.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 05:53
Я не забил, но я забью быть может
Не вам, так может быть другим.
Кого то гол мой точно потревожит,
Не топов, а лишь близких к ним.
Я им забью безмолвно, безмятежно
И радость , и восторги затая.
Я ж гольф люблю , так искренне , так нежно,
Зарплата держит, верьте мне друзья.
ABir
ABir
17 июня в 05:51
Бейл реально помог Уэльсу практически выйти из непростой группы
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 05:30
Для команды всё сложилось удачно.
swed27
swed27
17 июня в 05:30
Валлийцы вообще крутые парни
Mangur
Mangur
17 июня в 05:30
Бейл красавчег, сильно сыграл
sv_1969
sv_1969
17 июня в 05:08
Вот вам и гольфист)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июня в 05:07
Бэйл человек со своими мыслями
YVG
YVG
17 июня в 05:03
А еще в Реале играл.
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