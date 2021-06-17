Бэйл: «Я не забил пенальти, но проявил характер, продолжив бороться»

Вингер «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Я ужасно рад победе. Мы сражались на поле, рвали жилы, да, я не забил пенальти, но проявил характер, продолжив бороться. Этот второй гол в концовке был вишенкой на торте.
Было важно одержать сегодня победу. Хочется думать, что четырёх очков будет достаточно, но нужно подождать. Если бы в начале турнира вы предложили нам 4 очка, мы бы откусили вам руку.
Помимо незабитого пенальти, Бэйл также отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком встречи.
Не вам, так может быть другим.
Кого то гол мой точно потревожит,
Не топов, а лишь близких к ним.
Я им забью безмолвно, безмятежно
И радость , и восторги затая.
Я ж гольф люблю , так искренне , так нежно,
Зарплата держит, верьте мне друзья.
Не вам, так может быть другим.
Кого то гол мой точно потревожит,
Не топов, а лишь близких к ним.
Я им забью безмолвно, безмятежно
И радость , и восторги затая.
Я ж гольф люблю , так искренне , так нежно,
Зарплата держит, верьте мне друзья.