Куман: «Месси должен закончить карьеру в „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне, а также высказался о будущем .

Да, перспективы хорошие. Я знаю, что клуб много работает, чтобы сформировать конкурентоспособную команду, лучше, чем в прошлом году. Команда будет сильнее, я убежден.

Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в «Барсе». Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Думаю, это можно сделать. Это будет отличной новостью для всех.