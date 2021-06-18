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Куман: «Месси должен закончить карьеру в „Барселоне“»

18 июня 2021, 12:17

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне, а также высказался о будущем Лионеля Месси.

Да, перспективы хорошие. Я знаю, что клуб много работает, чтобы сформировать конкурентоспособную команду, лучше, чем в прошлом году. Команда будет сильнее, я убежден.

Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в «Барсе». Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Думаю, это можно сделать. Это будет отличной новостью для всех.

Ранее Куман сообщил, что «Барселона» близка к подписанию Депая.

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Все комментарии
3ton
3ton
18 июня в 17:50
Месси - это легенда клуба .
Приятно , что он отдает всю карьеру одному клубу - преданность
Таких преданных футболистов можно по пальцам пересчитать.
Клуб тоже финансово заработал от его имени.
Вклад Месси огромный .
dzvinka
dzvinka
18 июня в 13:51
    idres
    idres
    18 июня в 13:50
    Ну да....Месси сам будет все решать....
    ermak6848
    ermak6848
    18 июня в 13:22
    Да пусть играет пока песок не посыпится...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 июня в 13:11
    Патом будет жалеть,что негде больше не поиграл!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июня в 12:46
    Посмотрим, но думаю, что Месси закончит карьеру в Барселоне.
    sv_1969
    sv_1969
    18 июня в 12:28
    Месси должен
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263778/kuman-ronald-barselona
    Никому он не должен! ЕМУ должны)))
    ProKop92
    ProKop92
    18 июня в 12:24
    Месси нужен Барселоне, а Барселона нужна Месси. Думаю, все будет хорошо для обеих сторон. В этом плане, Барса не Реал...
    1bear
    1bear
    18 июня в 12:23
    пару лет максимум и закончит,но Куман будет уже не в Барсе
    Gelious
    Gelious
    18 июня в 12:22
    Да не нужен он никому больше уже. Зарплата просто гигантская, тащить на себе в наиболее нужных матчах не может, а в силу возраста и забивания на тренировки давно уже превратился в пешехода. В Европе клубам не нужен. Разве что шейхам помочь показать, что те могут купить все, что захотят. Но едва ли такое приятно будет самому игроку.
    ОПС
    ОПС
    18 июня в 12:21
    Скорей всего так оно и будет.
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