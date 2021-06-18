Куман: «Месси должен закончить карьеру в „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне, а также высказался о будущем Лионеля Месси.
Да, перспективы хорошие. Я знаю, что клуб много работает, чтобы сформировать конкурентоспособную команду, лучше, чем в прошлом году. Команда будет сильнее, я убежден.
Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в «Барсе». Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Думаю, это можно сделать. Это будет отличной новостью для всех.
Ранее Куман сообщил, что «Барселона» близка к подписанию Депая.
Приятно , что он отдает всю карьеру одному клубу - преданность
Таких преданных футболистов можно по пальцам пересчитать.
Клуб тоже финансово заработал от его имени.
Вклад Месси огромный .
Приятно , что он отдает всю карьеру одному клубу - преданность
Таких преданных футболистов можно по пальцам пересчитать.
Клуб тоже финансово заработал от его имени.
Вклад Месси огромный .
Он и его батя уже не выпустят эту дойную корову со своих тентаклей))) ахахаха
Он и его батя уже не выпустят эту дойную корову со своих тентаклей))) ахахаха
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263778/kuman-ronald-barselona
Никому он не должен! ЕМУ должны)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263778/kuman-ronald-barselona
Никому он не должен! ЕМУ должны)))