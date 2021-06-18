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Де Брюйне объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Дании

18 июня 2021, 13:53
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне рассказал, почему не праздновал гол в ворота сборной Дании (2:1) во вчерашнем матче Евро-2020.

Я был счастлив, конечно. Однако я слишком сильно уважаю людей, которые были на стадионе, чтобы слишком бурно праздновать.

Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие.

Кевин вышел на замену в перерыве матча с Данией, сделал результативную передачу и забил победный гол.

Также матч Дании и Бельгии приостанавливали в знак поддержки Эриксена.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
18 июня в 16:30
Хороший поступок
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
18 июня в 16:17
На увожение
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
18 июня в 15:24, ред.
Рыжий хорошо поступил, фейр-плей на высоте, а вот Мишель Платини авторитетный однажды на Эйзеле не очень хорошо поступил )
112910415
112910415
18 июня в 14:45
и это благородно
ProKop92
ProKop92
18 июня в 14:43
Красивый жест!👍
Ravshan878
Ravshan878
18 июня в 14:10
Спасибо уважение коллегам.
Respect to De Bruyne👍.👏.
karnager
karnager
18 июня в 14:09
Дзюба бы сальтуху замутил бы
Сп62
Сп62
18 июня в 14:07
Между Великими всегда солидарность была.
ДАША Д
ДАША Д
18 июня в 13:55
Не самый важный гол забил.
Свeтозар
Свeтозар
18 июня в 13:55
Все правильно сделал...по мужицки!
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