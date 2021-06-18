Де Брюйне объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Дании

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне рассказал, почему не праздновал гол в ворота сборной Дании (2:1) во вчерашнем матче Евро-2020.
Я был счастлив, конечно. Однако я слишком сильно уважаю людей, которые были на стадионе, чтобы слишком бурно праздновать.
Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие.
Кевин вышел на замену в перерыве матча с Данией, сделал результативную передачу и забил победный гол.
Также матч Дании и Бельгии приостанавливали в знак поддержки Эриксена.
Respect to De Bruyne👍.👏.
Respect to De Bruyne👍.👏.