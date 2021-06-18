Де Брюйне объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Дании

Полузащитник сборной Бельгии рассказал, почему не праздновал гол в ворота сборной Дании (2:1) во вчерашнем матче Евро-2020.

Я был счастлив, конечно. Однако я слишком сильно уважаю людей, которые были на стадионе, чтобы слишком бурно праздновать.

Я побежал на ту часть поля, где Кристиану Эриксену стало плохо, и сохранял спокойствие.