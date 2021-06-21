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Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку чемпионата мира в Катаре

вчера, 22:43

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре.

По его словам, Путин и Инфантино затронули также тему наследия российского чемпионата мира по футболу.

Недавно Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.

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Все комментарии
Тень Отца
Тень Отца
вчера в 23:14
- Hublot?
- Даа...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:07
Когда не о чем говорить, когда г-н Инфантино скромно промолчал про грандиозные "успехи" сб. России и клубов; когда кроме вежливых взаимных улыбок за душой ничего нет, нашему Президенту остаётся только одно - обсуждать будущий чемпионат Мира в другой стране. Это безопасно и ничем не рискуешь.
Брулин
Брулин
вчера в 23:07
Приехал футбольную Ночную лигу обсудить.
ВВ за "Легенды футбола" будет катать.
Роналду, с его рекордами жалко, зря старался бедняга ..
Знатог
Знатог
вчера в 23:04
Катарнаш?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:59
Какое ему дело до Катара? У них денег как у дурака фантиков...
Futurista
Futurista
вчера в 22:58
Поможем Катару материально)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50
Приз пришел!Спасибо))
beefs
beefs
вчера в 22:48
надо же , Путин стал консультантом...
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