Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку чемпионата мира в Катаре

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре.
Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре.
По его словам, Путин и Инфантино затронули также тему наследия российского чемпионата мира по футболу.
Недавно Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.
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ВВ за "Легенды футбола" будет катать.
Роналду, с его рекордами жалко, зря старался бедняга ..
ВВ за "Легенды футбола" будет катать.
Роналду, с его рекордами жалко, зря старался бедняга ..