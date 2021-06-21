Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку чемпионата мира в Катаре

1624304610

вчера, 22:43

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре.

По его словам, Путин и Инфантино затронули также тему наследия российского чемпионата мира по футболу.

Недавно Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.